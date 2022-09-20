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Путін готує заяву щодо псевдореферендумів в Україні – росЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 20 вересня 2022, 16:45
Путін готує заяву щодо псевдореферендумів в Україні – росЗМІ
Володимир Путін. Фото kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін може виступити 20 вересня з приводу так званих референдумів на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Джерело: російське видання РБК із посиланням на три джерела, близькі до адміністрації президента

Деталі: Виступ очікується до кінця дня. Співрозмовники видання зазначили, що не знають, що саме скаже Путін.

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Також Telegram-канали повідомляють, що 20 вересня може виступити і міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Передісторія:

  • 19 вересня так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР"  зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами РФ.
  • Окупанти Херсонської області услід за бойовиками Донецької та Луганської областей теж виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ.
  • Окупанти планують провести свої псевдореферендуми з 23 по 27 вересня. 
  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав шантажем спроби Росії провести так звані референдуми на окупованих територіях України. 
  • Також в ОП вкотре запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.
  • 77% українців єдино прийнятним з варіантом встановлення миру вважають повернення Україною всіх територій, підконтрольних їй до 2014 року, включно з Донбасом і Кримом, ще 11% опитаних називають такий варіант досягнення миру "скоріше прийнятним".

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Теми: ПутінреферендумДонбасокупація
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