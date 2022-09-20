Путін готує заяву щодо псевдореферендумів в Україні – росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін може виступити 20 вересня з приводу так званих референдумів на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Джерело: російське видання РБК із посиланням на три джерела, близькі до адміністрації президента

Деталі: Виступ очікується до кінця дня. Співрозмовники видання зазначили, що не знають, що саме скаже Путін.

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Також Telegram-канали повідомляють, що 20 вересня може виступити і міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Передісторія:

19 вересня так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР" зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами РФ.

Окупанти Херсонської області услід за бойовиками Донецької та Луганської областей теж виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ.

Окупанти планують провести свої псевдореферендуми з 23 по 27 вересня.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав шантажем спроби Росії провести так звані референдуми на окупованих територіях України.

Також в ОП вкотре запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.

77% українців єдино прийнятним з варіантом встановлення миру вважають повернення Україною всіх територій, підконтрольних їй до 2014 року, включно з Донбасом і Кримом, ще 11% опитаних називають такий варіант досягнення миру "скоріше прийнятним".