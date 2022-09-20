Путін готує заяву щодо псевдореферендумів в Україні – росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін може виступити 20 вересня з приводу так званих референдумів на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Джерело: російське видання РБК із посиланням на три джерела, близькі до адміністрації президента

Деталі: Виступ очікується до кінця дня. Співрозмовники видання зазначили, що не знають, що саме скаже Путін.

Також Telegram-канали повідомляють, що 20 вересня може виступити і міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

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