Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін готує заяву щодо псевдореферендумів в Україні – росЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 20 вересня 2022, 16:45
Володимир Путін. Фото kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін може виступити 20 вересня з приводу так званих референдумів на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Джерело: російське видання РБК із посиланням на три джерела, близькі до адміністрації президента

Деталі: Виступ очікується до кінця дня. Співрозмовники видання зазначили, що не знають, що саме скаже Путін.

Також Telegram-канали повідомляють, що 20 вересня може виступити і міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Передісторія:

  • 19 вересня так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР"  зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами РФ.
  • Окупанти Херсонської області услід за бойовиками Донецької та Луганської областей теж виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ.
  • Окупанти планують провести свої псевдореферендуми з 23 по 27 вересня. 
  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав шантажем спроби Росії провести так звані референдуми на окупованих територіях України. 
  • Також в ОП вкотре запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.
  • 77% українців єдино прийнятним з варіантом встановлення миру вважають повернення Україною всіх територій, підконтрольних їй до 2014 року, включно з Донбасом і Кримом, ще 11% опитаних називають такий варіант досягнення миру "скоріше прийнятним".

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ПутінреферендумДонбасокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Путін хоче анексувати окуповані території, щоб звинуватити ЗСУ в "нападі на Росію"

відеоЗеленський закликав США бути першим гарантом безпеки, а інші країни – вибрати між добром і злом

Зеленський про "дуже шумні новини з Росії": Наші позиції не змінюються

У Повітряних силах пояснили, чим можна збивати іранські "подарунки" Росії

"Укроборонпром" спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод

фотоУ Козачій Лопані росіяни катували людей у підвалах вокзалу й магазину – поліція

Усі новини...
Путін
Путін наказав ОПК негайно дати військам "засоби ураження" та вивчати західну зброю
Лідер боснійських сербів підтримав війну Путіна в Україні і пропаганду РФ про неї
Ердоган вважає, що Путін готовий покінчити з війною якомога швидше
Останні новини
08:14
Окупанти вночі гатили по Нікопольському і Криворізькому районах, є постраждалий – ОВА
07:56
На окупованих територіях затримують і примусово "мобілізують" чоловіків – штаб
07:42
Ворог вночі знову обстріляв ЗАЕС
07:10
ЗСУ відбили ворожі атаки та уразили 40 об’єктів противника – зведення
06:15
ISW: Путін хоче анексувати окуповані території, щоб звинуватити ЗСУ в "нападі на Росію"
05:15
Росіяни вдарили ракетами по Покровську, поранена жителька міста
04:35
Держава, яка провокує голод, заслуговує на "найжорсткішу реакцію" світу – Зеленський
03:38
У Новій Каховці ЗСУ уразили колону військової техніки росіян – командування
03:08
ЗСУ знищили понад 150 загарбників і більше 40 одиниць техніки ворога – ОК "Південь"
02:32
оновлено, фотоРакетні удари по Харкову: рятувальники деблокували 10 людей, є поранений
Усі новини...