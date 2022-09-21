Росія засудила одного з лідерів кримськотатарського руху Джеляла до 17 років в'язниці

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 21 вересня оголосив вирок фігурантам "справи про диверсію на газопроводі" в Перевальному – одному з лідерів кримськотатарського національного руху Наріману Джелялу й братам Азізу та Асану Ахтемовим.

Джерело: "Крим.Реалії", керівник прокуратури АРК й Севастополя Ігор Поночовний, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Деталі: Політика й активіста, колишнього журналіста Нарімана Джеляла (за документами – Джелялова) засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму зі штрафом 700 тисяч рублів і обмеженням волі строком на 1,5 року.

Асана Ахметова засудили до 15 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів і обмеженням волі 1 рік.

Азіза Ахтемова засудили до 13 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів і обмеженням волі 1 рік.

Російське обвинувачення просило 15 років колонії для фігурантів справи.

Керівник законної прокуратури АРК Ігор Поночовний назвав цей вирок черговим доказом систематичного переслідування кримських татар на окупованому півострові, за яке Україна домагатиметься в міжнародних судах покарання для Росії.

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За словами Поночовного, під колеса російської "репресивної машини" потрапляють всі ті, хто займає проукраїнську позицію, громадяни, що не змирилися з окупацією, беззаконням і терором на півострові.

Прокурор АРК відзначив, що Нарімана Джеляла затримали у 2021 році відразу після участі в саміті "Кримська платформа", і пов’язав це з його громадською та політичною діяльністю, висвітленням злочинів окупантів, свободою слова та боротьбою за права людини.

Прокуратура фіксує всі злочини РФ та її окупаційної адміністрації в Криму. Нещодавно слідчому та судді, які причетні до незаконного кримінального переслідування та засудження Нарімана Джеляла та братів Ахтемових, повідомили про підозру у вчиненні воєнного злочину (ст. 438 ККУ).

Український омбудсмен Дмитро Лубінець також заявив, що ці вироки – "помста РФ за спротив окупації корінного кримськотатарського народу з 2014 року, помста за участь Нарімана Джеляла у минулорічній Кримській платформі, помста за відсутність успіхів зовнішньої політики Росії на міжнародній арені".

Пряма мова Лубінця: "Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини я буду докладати всіх можливих зусиль задля звільнення українських політв’язнів.

Ми будемо мобілізовувати сили в нашій країні та наголошувати про це за її межами в спілкуванні з країнами партнерами задля збільшення тиску на РФ".

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