Россия приговорила одного из лидеров крымскотатарского движения Джеляла к 17 годам тюрьмы

Подконтрольный России Верховный суд Крыма 21 сентября огласил приговор фигурантам "дела о диверсии на газопроводе" в Перевальном – одному из лидеров крымскотатарского национального движения Нариману Джелялу и братьям Азизу и Асану Ахтемовым.

Источник: "Крым.Реалии", руководитель прокуратуры АРК и Севастополя Игорь Поночовный, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец

Детали: Политика и активиста, бывшего журналиста Наримана Джеляла (по документам – Джелялова) приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 700 тысяч рублей и ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Реклама:

Асана Ахтемова осудили на 15 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей и ограничением свободы 1 год.

Азиза Ахтемова приговорили к 13 годам колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей и ограничением свободы 1 год.

Российское обвинение просило 15 лет колонии для фигурантов дела.

ВИДЕО ДНЯ

Руководитель законной прокуратуры АРК Игорь Поночовный назвал этот приговор очередным доказательством систематического преследования крымских татар на оккупированном полуострове, за которое Украина будет добиваться в международных судах наказания для России.

По словам Поночовного, под колеса российской "репрессивной машины" попадают все те, кто занимает проукраинскую позицию, граждане, не смирившиеся с оккупацией, беззаконием и террором на полуострове.

Прокурор АРК отметил, что Наримана Джеляла задержали в 2021 году сразу после участия в саммите "Крымская платформа", и связал это с его общественной и политической деятельностью, освещением преступлений оккупантов, свободой слова и борьбой за права человека.

Прокуратура фиксирует все преступления РФ и ее оккупационной администрации в Крыму. Недавно следователю и судье, которые причастны к незаконному уголовному преследованию и осуждению Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых, объявили о подозрении в совершении военного преступления (ст. 438 УК).

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец также заявил, что эти приговоры – "месть РФ за сопротивление оккупации коренного крымскотатарского народа с 2014 года, месть за участие Наримана Джеляла в прошлогодней Крымской платформе, месть за отсутствие успехов внешней политики России на международной арене".

Прямая речь Лубинца: "Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека я буду прилагать все возможные усилия для освобождения украинских политзаключенных.

Мы будем мобилизовать силы в нашей стране и подчеркивать это за ее пределами в общении со странами партнерами для увеличения давления на РФ".

Предыстория: