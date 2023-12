Резніков покепкував про мобілізацію в РФ: Кремль прийняв виклик "Москвича"

Міністр оборони України Олексій Резніков зіронізував з приводу часткової мобілізації в Росії, пов’язавши плани Кремля залучити до війни 300 тисяч резервістів і плани автозаводу "Москвич" виробляти стільки ж машин щороку.

Джерело: Олексій Резніков у Twitter

Деталі: Міністр нагадав, що 22 червня автомобільний завод "Москвич" заявив, що планує випускати 300 000 автомобілів на рік.

А 21 вересня у Кремлі заявили, що буде мобілізовано 300 000 резервістів у рамках "часткової мобілізації", оголошеної Володимиром Путіним.

Резніков інтерпретував це як "виклик прийнято" від адміністрації президента РФ.

Пряма мова Резнікова: "У війні проти України гинуть російські солдати. Їхні родичі отримують у нагороду автомобіль. Цінність життя та підтримка економіки в Росії".

