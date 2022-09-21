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Резніков покепкував про мобілізацію в РФ: Кремль прийняв виклик "Москвича"

Олена РощінаСереда, 21 вересня 2022, 14:33
Резніков покепкував про мобілізацію в РФ: Кремль прийняв виклик Москвича
Олексій Резніков, фото Міноборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков зіронізував з приводу часткової мобілізації в Росії, пов’язавши плани Кремля залучити до війни 300 тисяч резервістів і плани автозаводу "Москвич" виробляти стільки ж машин щороку. 

Джерело: Олексій Резніков у Twitter

Деталі: Міністр нагадав, що 22 червня автомобільний завод "Москвич" заявив, що планує випускати 300 000 автомобілів на рік.

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А 21 вересня у Кремлі заявили, що буде мобілізовано 300 000 резервістів у рамках "часткової мобілізації", оголошеної Володимиром Путіним.

Резніков інтерпретував це як "виклик прийнято" від адміністрації президента РФ. 

Пряма мова Резнікова: "У війні проти України гинуть російські солдати. Їхні родичі отримують у нагороду автомобіль. Цінність життя та підтримка економіки в Росії".

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Цьому передувало: 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію росіян, яка стартує вже цього дня. Призову підлягатимуть нібито тільки громадяни, які перебувають у запасі. 

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.

Це відбувається на тлі контрнаступу українських захисників, невдач Росії у війні проти України та неефективної прихованої мобілізації на теренах РФ

Теми: РезніковРосіямобілізаціявійна
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