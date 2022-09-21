Резников пошутил о мобилизации в РФ: Кремль принял вызов "Москвича"
Министр обороны Украины Алексей Резников сыронизировал по поводу "частичной мобилизации" в России, связав планы Кремля привлечь к войне 300 тысяч резервистов и планы автозавода "Москвич" производить столько же машин каждый год.
Источник: Алексей Резников в Twitter
Детали: Министр напомнил, что 22 июня автомобильный завод "Москвич" заявил, что планирует выпускать 300 000 автомобилей в год.
А 21 сентября в Кремле заявили, что будет мобилизовано 300 000 резервистов в рамках "частичной мобилизации", объявленной Владимиром Путиным.
Резников интерпретировал это как "вызов принят" от администрации президента РФ.
Прямая речь Резникова: "В войне против Украины гибнут российские солдаты. Их родственники получают в награду автомобиль. Ценность жизни и поддержка экономики в России".
The cars plant “Moskvich” plans to produce 300,000 cars a year.
The kremlin: the challenge is accepted - 300,000 reservists will be mobilized.
rus soldiers die in the war VS Ukraine. Their relatives receive a car as a reward.
The value of life & support of the economy in russia. pic.twitter.com/OcgZYxSuu0— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 21, 2022ВИДЕО ДНЯ
Предыстория: 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию россиян, которая стартует уже в этот день. Призыву будут подлежать якобы только граждане, которые находятся в запасе
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в России будет мобилизовано 300 тысяч резервистов.
Это происходит на фоне контрнаступления украинских защитников, неудач России в войне против Украины и неэффективной скрытой мобилизации на территории РФ.