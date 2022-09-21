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Резников пошутил о мобилизации в РФ: Кремль принял вызов "Москвича"

Елена РощинаСреда, 21 сентября 2022, 14:33
Резников пошутил о мобилизации в РФ: Кремль принял вызов Москвича
Алексей Резников, фото Минобороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников сыронизировал по поводу "частичной мобилизации" в России, связав планы Кремля привлечь к войне 300 тысяч резервистов и планы автозавода "Москвич" производить столько же машин каждый год. 

Источник: Алексей Резников в Twitter

Детали: Министр напомнил, что 22 июня автомобильный завод "Москвич" заявил, что планирует выпускать 300 000 автомобилей в год.

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А 21 сентября в Кремле заявили, что будет мобилизовано 300 000 резервистов в рамках "частичной мобилизации", объявленной Владимиром Путиным.

Резников интерпретировал это как "вызов принят" от администрации президента РФ. 

Прямая речь Резникова: "В войне против Украины гибнут российские солдаты. Их родственники получают в награду автомобиль. Ценность жизни и поддержка экономики в России".

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Предыстория: 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию россиян, которая стартует уже в этот день. Призыву будут подлежать якобы только граждане, которые находятся в запасе

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в России будет мобилизовано 300 тысяч резервистов.

Это происходит на фоне контрнаступления украинских защитников, неудач России в войне против Украины и неэффективной скрытой мобилизации на территории РФ.

Темы: РезниковРосcиямобилизациявойна
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