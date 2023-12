Резников пошутил о мобилизации в РФ: Кремль принял вызов "Москвича"

Министр обороны Украины Алексей Резников сыронизировал по поводу "частичной мобилизации" в России, связав планы Кремля привлечь к войне 300 тысяч резервистов и планы автозавода "Москвич" производить столько же машин каждый год.

Источник: Алексей Резников в Twitter

Детали: Министр напомнил, что 22 июня автомобильный завод "Москвич" заявил, что планирует выпускать 300 000 автомобилей в год.

Реклама:

А 21 сентября в Кремле заявили, что будет мобилизовано 300 000 резервистов в рамках "частичной мобилизации", объявленной Владимиром Путиным.

Резников интерпретировал это как "вызов принят" от администрации президента РФ.

Прямая речь Резникова: "В войне против Украины гибнут российские солдаты. Их родственники получают в награду автомобиль. Ценность жизни и поддержка экономики в России".

The cars plant “Moskvich” plans to produce 300,000 cars a year.

The kremlin: the challenge is accepted - 300,000 reservists will be mobilized.

rus soldiers die in the war VS Ukraine. Their relatives receive a car as a reward.

The value of life & support of the economy in russia. pic.twitter.com/OcgZYxSuu0