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Шойгу наказав посилити охорону російських військкоматів через "провокації"

"Українська правда"Середа, 21 вересня 2022, 15:05
Cергій Шойгу та Володимир Путін, фото AP

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу серед пріоритетних завдань мобілізації назвав посилення охорони військкоматів і "пунктів збору громадян", щоб "протидіяти провокаціям". 

Джерело: заява міністра оборони Росії Сергія Шойгу

Пряма мова: "Необхідно посилити заходи протидії провокаціям і протиправним діям, а також охорону ділянок оповіщення, пунктів прийому і збору громадян". 

Деталі: Шойгу додав, що мобілізовані матимуть статус контрактників, а співробітники оборонно-промислових підприємств отримають відстрочку. 

Передісторія: 

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.
  • Перед очікуваним зверненням диктатора Володимира Путіна, яке 20 вересня так і не відбулося, росіяни почали активно цікавитися, як виїхати з країни і як отримати відстрочку від армії.
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав оголошення часткової мобілізації в Росії планом Володимира Путіна з утилізації громадян РФ.

Теми: Росіямітингивійськовий обліквійна
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