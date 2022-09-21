Шойгу наказав посилити охорону російських військкоматів через "провокації"
Середа, 21 вересня 2022, 15:05
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу серед пріоритетних завдань мобілізації назвав посилення охорони військкоматів і "пунктів збору громадян", щоб "протидіяти провокаціям".
Джерело: заява міністра оборони Росії Сергія Шойгу
Пряма мова: "Необхідно посилити заходи протидії провокаціям і протиправним діям, а також охорону ділянок оповіщення, пунктів прийому і збору громадян".
Деталі: Шойгу додав, що мобілізовані матимуть статус контрактників, а співробітники оборонно-промислових підприємств отримають відстрочку.
Передісторія:
- Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.
- Перед очікуваним зверненням диктатора Володимира Путіна, яке 20 вересня так і не відбулося, росіяни почали активно цікавитися, як виїхати з країни і як отримати відстрочку від армії.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав оголошення часткової мобілізації в Росії планом Володимира Путіна з утилізації громадян РФ.