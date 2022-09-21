Шойгу поручил усилить охрану российских военкоматов из-за "провокаций"

Министр обороны России Сергей Шойгу среди приоритетных задач мобилизации назвал усиление охраны военкоматов и "пунктов сбора граждан", чтобы "противодействовать провокациям".

Источник: заявление министра обороны России Сергея Шойгу

Прямая речь: "Необходимо усилить меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приема и сбора граждан".

Детали: Шойгу добавил, что мобилизованные будут иметь статус контрактников, а сотрудники оборонно-промышленных предприятий получат отсрочку.

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