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Шойгу поручил усилить охрану российских военкоматов из-за "провокаций"

"Украинская правда"Среда, 21 сентября 2022, 15:05
Сергей Шойгу и Владимир Путин, фото AP

Министр обороны России Сергей Шойгу среди приоритетных задач мобилизации назвал усиление охраны военкоматов и "пунктов сбора граждан", чтобы "противодействовать провокациям". 

Источник: заявление министра обороны России Сергея Шойгу

Прямая речь: "Необходимо усилить меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приема и сбора граждан". 

Детали: Шойгу добавил, что мобилизованные будут иметь статус контрактников, а сотрудники оборонно-промышленных предприятий получат отсрочку. 

Предыстория: 

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны.
  • Перед ожидаемым обращением диктатора Владимира Путина, которое 20 сентября так и не состоялось, россияне стали активно интересоваться, как уехать их страны и как получить отсрочку от армии.
  • Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в России будет мобилизовано 300 тысяч резервистов.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал объявление частичной мобилизации в России планом Владимира Путина по утилизации граждан РФ.

Темы: Росcиямитингивоинский учетвойна
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