Министр обороны России Сергей Шойгу среди приоритетных задач мобилизации назвал усиление охраны военкоматов и "пунктов сбора граждан", чтобы "противодействовать провокациям".

Источник: заявление министра обороны России Сергея Шойгу

Прямая речь: "Необходимо усилить меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приема и сбора граждан".

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Детали: Шойгу добавил, что мобилизованные будут иметь статус контрактников, а сотрудники оборонно-промышленных предприятий получат отсрочку.

Предыстория:

Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны.

Перед ожидаемым обращением диктатора Владимира Путина, которое 20 сентября так и не состоялось, россияне стали активно интересоваться, как уехать их страны и как получить отсрочку от армии.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в России будет мобилизовано 300 тысяч резервистов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал объявление частичной мобилизации в России планом Владимира Путина по утилизации граждан РФ.