Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шойгу поручил усилить охрану российских военкоматов из-за "провокаций"

"Украинская правда"Среда, 21 сентября 2022, 15:05
Шойгу поручил усилить охрану российских военкоматов из-за провокаций
Сергей Шойгу и Владимир Путин, фото AP

Министр обороны России Сергей Шойгу среди приоритетных задач мобилизации назвал усиление охраны военкоматов и "пунктов сбора граждан", чтобы "противодействовать провокациям". 

Источник: заявление министра обороны России Сергея Шойгу

Прямая речь: "Необходимо усилить меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приема и сбора граждан". 

Реклама:

Детали: Шойгу добавил, что мобилизованные будут иметь статус контрактников, а сотрудники оборонно-промышленных предприятий получат отсрочку. 

Предыстория: 

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны.
  • Перед ожидаемым обращением диктатора Владимира Путина, которое 20 сентября так и не состоялось, россияне стали активно интересоваться, как уехать их страны и как получить отсрочку от армии.
  • Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в России будет мобилизовано 300 тысяч резервистов.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал объявление частичной мобилизации в России планом Владимира Путина по утилизации граждан РФ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиямитингивоинский учетвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Росcия
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: