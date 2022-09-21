Шойгу поручил усилить охрану российских военкоматов из-за "провокаций"
Среда, 21 сентября 2022, 15:05
Министр обороны России Сергей Шойгу среди приоритетных задач мобилизации назвал усиление охраны военкоматов и "пунктов сбора граждан", чтобы "противодействовать провокациям".
Источник: заявление министра обороны России Сергея Шойгу
Прямая речь: "Необходимо усилить меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приема и сбора граждан".
Детали: Шойгу добавил, что мобилизованные будут иметь статус контрактников, а сотрудники оборонно-промышленных предприятий получат отсрочку.
Предыстория:
- Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны.
- Перед ожидаемым обращением диктатора Владимира Путина, которое 20 сентября так и не состоялось, россияне стали активно интересоваться, как уехать их страны и как получить отсрочку от армии.
- Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в России будет мобилизовано 300 тысяч резервистов.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал объявление частичной мобилизации в России планом Владимира Путина по утилизации граждан РФ.