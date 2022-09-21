В РФ закончились билеты в страны с безвизом после объявления мобилизации

На сайтах российских авиакомпаний закончились билеты на ближайшие рейсы в страны с безвизовым режимом, в частности в Турцию, Армению, Азербайджан и Узбекистан.

Источник: российский РБК

Детали: По информации российских СМИ, билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул можно купить не раньше чем на 23 сентября, стоит он 76 тысяч рублей (46 тысяч грн). На сайте российского "Аэрофлота" ближайший доступный прямой рейс – 25 сентября (34 тысячи грн). На сайте Turkish Airlines на аналогичный рейс можно купить билет не ранее чем на 24 сентября примерно за 49 тысяч грн.

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