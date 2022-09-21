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В РФ закончились билеты в страны с безвизом после объявления мобилизации

"Украинская правда"Среда, 21 сентября 2022, 16:14
Російський Аерофлот, фото Shutterstock

На сайтах российских авиакомпаний закончились билеты на ближайшие рейсы в страны с безвизовым режимом, в частности в Турцию, Армению, Азербайджан и Узбекистан.

Источник: российский РБК

Детали: По информации российских СМИ, билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул можно купить не раньше чем на 23 сентября, стоит он 76 тысяч рублей (46 тысяч грн). На сайте российского "Аэрофлота" ближайший доступный прямой рейс – 25 сентября (34 тысячи грн). На сайте Turkish Airlines на аналогичный рейс можно купить билет не ранее чем на 24 сентября примерно за 49 тысяч грн. 

Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в России будет мобилизовано 300 тысяч резервистов.
  • Перед ожидаемым обращением диктатора Владимира Путина, которое 20 сентября так и не состоялось, россияне стали активно интересоваться, как уехать их страны и как получить отсрочку от армии.
  • Вечером 21 сентября россияне планируют выйти на акцию протеста против частичной мобилизации, о которой утром объявил президент РФ Владимир Путин.

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Темы: Росcиямобилизация
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