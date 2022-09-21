РосЗМІ підрахували, що дані Шойгу про втрати Росії і України на війні – брехня 

Російські видання підрахували, що заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про втрати України розходяться зі щоденними зведеннями Міноборони РФ, а втрати Росії більші, ніж озвучив міністр РФ.

Джерело: "Агентство", "Медиазона"

Деталі: Видання "Агентство" підрахувало, що з 24 лютого до 20 вересня в щоденних зведеннях офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков розповів щонайменше про 83 тисячі вбитих українських військових.

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Зазначається, що ці дані значно перевищують втрати української армії, про які 21 вересня заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. За його словами, за час війни Україна втратила 61 207 військових загиблими і 49 368 пораненими.

Тобто російські терористи опублікували різні дані і не дотримались якоїсь однієї версії власної брехні про українські втрати. Крім того, російські окупанти визнали лише 10% власних втрат в Україні.

Також дані про вбитих на війні російських військових із повідомлення Шойгу менші, ніж кількість похованих військовослужбовців, про яких відомо з відкритих джерел у РФ.

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Шойгу заявив, що з початку російського вторгнення загинули 5937 військовослужбовців РФ.

Водночас, "Медиазона" і "Российская служба ВВС" ще на початку вересня підтвердили, за відкритими джерелами, зокрема повідомленнями регіональної влади, загибель більш ніж 6 тисяч військових.

"Медиазона" зазначила, що до 21 вересня підтверджено загибель понад 6,6 тисячі російських військовослужбовців.

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