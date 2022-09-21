РосЗМІ підрахували, що дані Шойгу про втрати Росії і України на війні – брехня 

Російські видання підрахували, що заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про втрати України розходяться зі щоденними зведеннями Міноборони РФ, а втрати Росії більші, ніж озвучив міністр РФ.

Джерело: "Агентство", "Медиазона"

Деталі: Видання "Агентство" підрахувало, що з 24 лютого до 20 вересня в щоденних зведеннях офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков розповів щонайменше про 83 тисячі вбитих українських військових.

Зазначається, що ці дані значно перевищують втрати української армії, про які 21 вересня заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. За його словами, за час війни Україна втратила 61 207 військових загиблими і 49 368 пораненими.

Тобто російські терористи опублікували різні дані і не дотримались якоїсь однієї версії власної брехні про українські втрати. Крім того, російські окупанти визнали лише 10% власних втрат в Україні.

Також дані про вбитих на війні російських військових із повідомлення Шойгу менші, ніж кількість похованих військовослужбовців, про яких відомо з відкритих джерел у РФ.

Шойгу заявив, що з початку російського вторгнення загинули 5937 військовослужбовців РФ.

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Водночас, "Медиазона" і "Российская служба ВВС" ще на початку вересня підтвердили, за відкритими джерелами, зокрема повідомленнями регіональної влади, загибель більш ніж 6 тисяч військових.

"Медиазона" зазначила, що до 21 вересня підтверджено загибель понад 6,6 тисячі російських військовослужбовців.

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