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РосЗМІ підрахували, що дані Шойгу про втрати Росії і України на війні – брехня 

Альона Мазуренко Середа, 21 вересня 2022, 18:57
РосЗМІ підрахували, що дані Шойгу про втрати Росії і України на війні – брехня 
ФОТО: GETTY IMAGES

Російські видання підрахували, що заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про втрати України розходяться зі щоденними зведеннями Міноборони РФ, а втрати Росії більші, ніж озвучив міністр РФ. 

Джерело: "Агентство", "Медиазона" 

Деталі: Видання "Агентство" підрахувало, що з 24 лютого до 20 вересня в щоденних зведеннях офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков розповів щонайменше про 83 тисячі вбитих українських військових.

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Зазначається, що ці дані значно перевищують втрати української армії, про які 21 вересня заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. За його словами, за час війни Україна втратила 61 207 військових загиблими і 49 368 пораненими.

Тобто російські терористи опублікували різні дані і не дотримались якоїсь однієї версії власної брехні про українські втрати. Крім того, російські окупанти визнали лише 10% власних втрат в Україні.

Також дані про вбитих на війні російських військових із повідомлення Шойгу менші, ніж кількість похованих військовослужбовців, про яких відомо з відкритих джерел у РФ.

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Шойгу заявив, що з початку російського вторгнення загинули 5937 військовослужбовців РФ.

Водночас, "Медиазона" і "Российская служба ВВС" ще на початку вересня підтвердили, за відкритими джерелами, зокрема повідомленнями регіональної влади, загибель більш ніж 6 тисяч військових.

"Медиазона" зазначила, що до 21 вересня підтверджено загибель понад 6,6 тисячі російських військовослужбовців.

Передісторія: 

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.
  • Перед очікуваним зверненням диктатора Володимира Путіна, яке 20 вересня так і не відбулося, росіяни почали активно цікавитися, як виїхати з країни і як отримати відстрочку від армії.
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
  • У середу український Генштаб повідомив, що з 24 лютого загинули 55 110 російських військових.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав оголошення часткової мобілізації в Росії планом Володимира Путіна з утилізації громадян РФ.

Теми: РосіяЗбройні силиокупаціявійна
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