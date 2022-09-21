Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РосЗМІ підрахували, що дані Шойгу про втрати Росії і України на війні – брехня 

Альона Мазуренко Середа, 21 вересня 2022, 18:57
ФОТО: GETTY IMAGES

Російські видання підрахували, що заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про втрати України розходяться зі щоденними зведеннями Міноборони РФ, а втрати Росії більші, ніж озвучив міністр РФ. 

Джерело: "Агентство", "Медиазона" 

Деталі: Видання "Агентство" підрахувало, що з 24 лютого до 20 вересня в щоденних зведеннях офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков розповів щонайменше про 83 тисячі вбитих українських військових.

Зазначається, що ці дані значно перевищують втрати української армії, про які 21 вересня заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. За його словами, за час війни Україна втратила 61 207 військових загиблими і 49 368 пораненими.

Тобто російські терористи опублікували різні дані і не дотримались якоїсь однієї версії власної брехні про українські втрати. Крім того, російські окупанти визнали лише 10% власних втрат в Україні.

Також дані про вбитих на війні російських військових із повідомлення Шойгу менші, ніж кількість похованих військовослужбовців, про яких відомо з відкритих джерел у РФ.

Шойгу заявив, що з початку російського вторгнення загинули 5937 військовослужбовців РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, "Медиазона" і "Российская служба ВВС" ще на початку вересня підтвердили, за відкритими джерелами, зокрема повідомленнями регіональної влади, загибель більш ніж 6 тисяч військових.

"Медиазона" зазначила, що до 21 вересня підтверджено загибель понад 6,6 тисячі російських військовослужбовців.

Передісторія: 

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.
  • Перед очікуваним зверненням диктатора Володимира Путіна, яке 20 вересня так і не відбулося, росіяни почали активно цікавитися, як виїхати з країни і як отримати відстрочку від армії.
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
  • У середу український Генштаб повідомив, що з 24 лютого загинули 55 110 російських військових.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав оголошення часткової мобілізації в Росії планом Володимира Путіна з утилізації громадян РФ.

Теми: РосіяЗбройні силиокупаціявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Оголошена Путіним мобілізація наразі не вплине на хід війни

фотоЗ полону звільнили 215 захисників України: 200 з них на Медведчука. Список

Україна програла Шотландії в матчі Ліги націй

фотоКомандирів "Азову" Редіса і Калину звільнили з російського полону

фото, відеоЧастину захисників "Азовсталі" вдалося звільнити з полону

відео"Я гаспадін Пєсков. Я буду це вирішувати на іншому рівні": син Пєскова відмовився йти воювати

Усі новини...
Росія
У Німеччині пропонують надавати прихисток дезертирам з Росії
Туреччина засудила "референдуми" на окупованих територіях – "ускладнять дипломатичний процес"
Окупанти відпустили марокканця, якого "засудили" до смертної кари
Останні новини
10:57
Зеленського просять ввести вегетеріанські сухпайки для ЗСУ: петиція набрала 25 тисяч підписів
10:51
Активи НБУ у першому півріччі зросли на 3%: як це вдалось
10:48
фотоУ Росії підпалили міську адміністрацію після оголошення мобілізації
10:44
фотоРосія вдарила по підприємству в Краматорську і по школі мистецтв у Часовому Ярі
10:37
фотоУ Києві вперше відкрилася виставка врятованих картин Марії Примаченко
10:34
Авіація ЗСУ продовжує нищити ППО противника американськими ракетами HARM
10:31
Знову скаче: чому курс долара в обмінниках росте і що далі
10:21
Прем'єрка Британії про ядерний шантаж Путіна: це не спрацює
09:56
Для чого Путіну мобілізація та що вона означає для України: розбір
09:55
Долар досяг нового максимуму: як відреагували валюти та ринки на підвищення ставок ФРС
Усі новини...