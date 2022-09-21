РосСМИ подсчитали, что данные Шойгу о потерях России и Украины на войне – ложь 

Российские издания подсчитали, что заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о потерях Украины расходятся с ежедневными сводками Минобороны РФ, а потери России выше, чем озвучил министр РФ.

Источник: "Агентство", "Медиазона"

Детали: Издание "Агентство" подсчитало, что с 24 февраля по 20 сентября в ежедневных сводках официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал не менее чем о 83 тысячах убитых украинских военных.

Отмечается, что эти данные значительно превышают потери украинской армии, о которых 21 сентября заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, за время войны Украина потеряла 61 207 военных погибшими и 49 368 ранеными.

То есть российские террористы опубликовали разные данные и не придержались какой-то одной версии собственной лжи об украинских потерях. Кроме того, российские оккупанты признали лишь 10% собственных потерь в Украине.

В частности, данные об убитых на войне российских военных из сообщения Шойгу меньше, чем число похороненных военнослужащих, о которых известно по открытым источникам в РФ.

Шойгу заявил, что с начала российского вторжения погибли 5937 военнослужащих РФ.

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В свою очередь "Медиазона" и "Русская служба ВВС" еще в начале сентября подтвердили по открытым источникам, в том числе сообщениям региональных властей, гибель более чем 6 тысяч военных.

"Медиазона" отметила, что к 21 сентября подтверждена гибель более 6,6 тысяч российских военнослужащих.

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