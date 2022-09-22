У Росії підпалили міську адміністрацію після оголошення мобілізації

В ніч проти 22 вересня росіяни намагалися спалити міську адміністрацію Тольяті Самарської області.

Джерело: російські ЗМІ з посиланням на коментар МВС Росії

Дослівно МВС: "У ніч на 22 вересня невідомі особи вчинили підпал входу в будівлю адміністрації, що знаходиться за адресою вул. Білоруська, 33. УВС по м. Тольяті наразі проводить перевірку за цим фактом".

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Довідково: Як повідомляють ЗМІ, в квітні фасад цієї будівлі закидали червоною фарбою.

Передісторія:

Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію. За його словами, це необхідно "для захисту країни".

Ще зранку росіяни запланували вийти ввечері на акцію протесту проти часткової мобілізації.

Станом на 21:45 на акціях протесту проти мобілізації в різних містах Росії, за даними правозахисного медіа-проєкту ОВД-Інфо, було затримано щонайменше 1 176 людей.