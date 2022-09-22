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У Росії підпалили міську адміністрацію після оголошення мобілізації

"Українська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 10:48
Підпал міськадміністрації Тольяті, фото tolyatti-news

В ніч проти 22 вересня росіяни намагалися спалити міську адміністрацію Тольяті Самарської області.

Джерело: російські ЗМІ з посиланням на коментар МВС Росії

Дослівно МВС: "У ніч на 22 вересня невідомі особи вчинили підпал входу в будівлю адміністрації, що знаходиться за адресою вул. Білоруська, 33. УВС по м. Тольяті наразі проводить перевірку за цим фактом". 

Довідково: Як повідомляють ЗМІ, в квітні фасад цієї будівлі закидали червоною фарбою. 

Передісторія: 

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію. За його словами, це необхідно "для захисту країни".
  • Ще зранку росіяни запланували вийти ввечері на акцію протесту проти часткової мобілізації. 
  • Станом на 21:45 на акціях протесту проти мобілізації в різних містах Росії, за даними правозахисного медіа-проєкту ОВД-Інфо, було затримано щонайменше 1 176 людей.

Теми: Росіямітингипожежа
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