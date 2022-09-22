В России подожгли городскую администрацию после объявления мобилизации

В ночь на 22 сентября россияне пытались сжечь городскую администрацию Тольтти Самарской области.

Источник: российские СМИ о ссылкой на комментарий МВД России

Дословно: "В ночь на 22 сентября неизвестные лица совершили поджог входа в здание администрации, находящееся по адресу ул. Белорусская, 33. УВД по г. Тольятти в настоящее время проводит проверку по данному факту".

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Справка: Как сообщают СМИ, ранее в апреле фасад этого здания забросали красной краской.

Предыстория:

Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации. По его словам, это необходимо "для защиты страны".

Еще утром россияне запланировали выйти вечером на акцию протеста против частичной мобилизации.

По состоянию на 21:45 на акциях протеста против мобилизации в разных городах России, по данным правозащитного медиа-проекта ОВД-Инфо, были задержаны по меньшей мере 1 176 человек.