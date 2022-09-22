В России подожгли городскую администрацию после объявления мобилизации

В ночь на 22 сентября россияне пытались сжечь городскую администрацию Тольтти Самарской области.

Источник: российские СМИ о ссылкой на комментарий МВД России

Дословно: "В ночь на 22 сентября неизвестные лица совершили поджог входа в здание администрации, находящееся по адресу ул. Белорусская, 33. УВД по г. Тольятти в настоящее время проводит проверку по данному факту".

Справка: Как сообщают СМИ, ранее в апреле фасад этого здания забросали красной краской.

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