Британська розвідка: Мобілізація в РФ буде вкрай непопулярна, Путін пішов на політичний ризик

Росія зіткнеться з логістичними та адміністративними проблемами при наборі 300 тисяч осіб у рамках оголошеної часткової мобілізації.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Ймовірно, Росія спробує створити нові формування цими військами, які навряд чи будуть боєздатними протягом кількох місяців", - йдеться у повідомленні.

Прогнозується, що ця обмежена мобілізація, швидше за все, буде вкрай непопулярна серед частини населення Росії.

"Путін йде на значний політичний ризик, сподіваючись створити таку необхідну бойову міць. Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні", - наголошується у звіті.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/XL4XfL3qRG



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/8VtmvHnfPb