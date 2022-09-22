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Британська розвідка: Мобілізація в РФ буде вкрай непопулярна, Путін пішов на політичний ризик

"Європейська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 11:13
Британська розвідка: Мобілізація в РФ буде вкрай непопулярна, Путін пішов на політичний ризик
Володимир Путін, фото ТАСС

Росія зіткнеться з логістичними та адміністративними проблемами при наборі 300 тисяч осіб у рамках оголошеної часткової мобілізації.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Ймовірно, Росія спробує створити нові формування цими військами, які навряд чи будуть боєздатними протягом кількох місяців", - йдеться у повідомленні.

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Прогнозується, що ця обмежена мобілізація, швидше за все, буде вкрай непопулярна серед частини населення Росії.

"Путін йде на значний політичний ризик, сподіваючись створити таку необхідну бойову міць. Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні", - наголошується у звіті.

Як відомо, 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Міністр оборони Сергій Шойгу підтвердив, що на службу призвуть 300 тисяч військовослужбовців резерву.

Це спричинило ажіотаж на авіаквитки на виліт із Росії та черги на її кордонах, зокрема з Фінляндією.

Як повідомлялося, уряд Латвії не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які захочуть виїхати з країни, щоб уникнути оголошеної мобілізації.

В МВС Естонії дали зрозуміти, що якщо місцеві громадяни захочуть відправитися на війну в Україні відповідно до рішення про часткову мобілізацію, назад їх вже не пустять.

У Фінляндії виступили за закриття кордонів для росіян після рішення про мобілізацію.

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Теми: РосіяПутінмобілізаціярозвідка
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