Британская разведка: Мобилизация в РФ будет крайне непопулярна, Путин пошел на политический риск

Россия столкнется с логистическими и административными проблемами при наборе 300 тысяч человек в рамках объявленной частичной мобилизации.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Вероятно, Россия попытается создать новые формирования этими войсками, которые вряд ли будут боеспособными в течение нескольких месяцев", - говорится в сообщении.

Реклама:

Прогнозируется, что эта ограниченная мобилизация, скорее всего, будет крайне непопулярна среди части населения России.

"Путин идет на значительный политический риск, надеясь создать столь необходимую боевую мощь. Этот шаг фактически является признанием того, что Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине", - отмечается в отчете.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/XL4XfL3qRG



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/8VtmvHnfPb