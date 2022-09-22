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Британская разведка: Мобилизация в РФ будет крайне непопулярна, Путин пошел на политический риск

"Европейская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 11:13
Владимир Путин, фото ТАСС

Россия столкнется с логистическими и административными проблемами при наборе 300 тысяч человек в рамках объявленной частичной мобилизации.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Вероятно, Россия попытается создать новые формирования этими войсками, которые вряд ли будут боеспособными в течение нескольких месяцев", - говорится в сообщении.

Прогнозируется, что эта ограниченная мобилизация, скорее всего, будет крайне непопулярна среди части населения России.

"Путин идет на значительный политический риск, надеясь создать столь необходимую боевую мощь. Этот шаг фактически является признанием того, что Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине", - отмечается в отчете.

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Как известно, 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что на службу призовут 300 тысяч военнослужащих резерва.

Это вызвало ажиотаж на авиабилеты на вылет из России и очереди на ее границах, в частности с Финляндией.

Как сообщалось, правительство Латвии не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые захотят выехать из страны, чтобы избежать объявленной мобилизации.

В МВД Эстонии дали понять, что если местные граждане захотят отправиться на войну в Украину в соответствии с решением о частичной мобилизации, обратно их уже не пустят.

В Финляндии выступили за закрытие границ для россиян после решения о мобилизации.

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Темы: РосcияПутинмобилизацияразведка
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