Секретный седьмой пункт указа президента РФ о частичной мобилизации позволяет Минобороны страны призвать на войну 1 миллион человек, сообщил источник в администрации президента "Новой газете. Европа".

Источник: "Новая газета. Европа", российское пропагандистское агентство "РИА "Новости"

Детали: Собеседник издания сказал, что изначально обсуждался вопрос занесения под гриф "для служебного пользования" всего текста указа. Позже было принято решение скрыть под грифом только седьмой пункт, в котором действительно говорилось о численности тех, кто должен быть мобилизован.

"Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе", - уточнил собеседник издания.

Для подтверждения этой информации издание попыталось также связаться с органами исполнительной власти, которые, как правило, получают полные тексты указов президента, в том числе и тех, которые отнесены к грифу "для служебного пользования".

По сообщениям источников в нескольких министерствах, полный текст указа к ним не поступал, и увидеть его через систему межведомственного документооборота нет возможности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам "РИА "Новости" назвал "ложью" информацию о том, что в пункте №7 указа говорится о возможности мобилизации 1 млн граждан, подлежащих призыву. "Это ложь", - зяявил Песков.

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