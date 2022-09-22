Секретный пункт указа Путина позволяет мобилизовать 1 млн россиян - СМИ
Секретный седьмой пункт указа президента РФ о частичной мобилизации позволяет Минобороны страны призвать на войну 1 миллион человек, сообщил источник в администрации президента "Новой газете. Европа".
Источник: "Новая газета. Европа", российское пропагандистское агентство "РИА "Новости"
Детали: Собеседник издания сказал, что изначально обсуждался вопрос занесения под гриф "для служебного пользования" всего текста указа. Позже было принято решение скрыть под грифом только седьмой пункт, в котором действительно говорилось о численности тех, кто должен быть мобилизован.
"Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе", - уточнил собеседник издания.
Для подтверждения этой информации издание попыталось также связаться с органами исполнительной власти, которые, как правило, получают полные тексты указов президента, в том числе и тех, которые отнесены к грифу "для служебного пользования".
По сообщениям источников в нескольких министерствах, полный текст указа к ним не поступал, и увидеть его через систему межведомственного документооборота нет возможности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам "РИА "Новости" назвал "ложью" информацию о том, что в пункте №7 указа говорится о возможности мобилизации 1 млн граждан, подлежащих призыву. "Это ложь", - зяявил Песков.
Предистория:
- Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации. По его словам, это необходимо "для защиты страны".
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть содержание засекреченного 7 пункта указа Владимира Путина о частичной мобилизации, указав лишь, что он касается количества призывников.
- После объявленной частичной мобилизации в российских городах прошли протесты. По данным правозащитников, полиция задержала по меньшей мере 1 176 человек.
- В Москве и Воронеже задержанным во время акции протеста против частичной мобилизации начали выдавать повестки в военкоматы.