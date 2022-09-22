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СБУ показала перші кадри зі звільненими українськими полоненими

Катерина ТищенкоЧетвер, 22 вересня 2022, 18:42
звільнена з полону вагітна військова медик Мар'яна Мамонтова, скріншот відео СБУ

Служба безпеки України оприлюднила кадри обміну українських військовополонених 21 вересня.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Ми хочемо показати унікальні кадри, як саме відбувався обмін, найперші та найщиріші емоції українських захисників, які знали – про них не забудуть та обов'язково повернуть додому".

Деталі: Як видно з відео, обмін проходив у Чернігівській області.

Що передувало: Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що обмін військовополоненими між Україною й Росією 21 вересня відбувався одночасно на трьох локаціях. Зокрема, у Чернігівській області на кордоні з Білоруссю 200 українських полонених було обміняно на 55 полонених РФ.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
  • Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі".  Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
  • 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
  • Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Теми: обмінполонені
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