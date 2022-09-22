СБУ показала перші кадри зі звільненими українськими полоненими

Служба безпеки України оприлюднила кадри обміну українських військовополонених 21 вересня.

Джерело: СБУ

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Дослівно: "Ми хочемо показати унікальні кадри, як саме відбувався обмін, найперші та найщиріші емоції українських захисників, які знали – про них не забудуть та обов'язково повернуть додому".

Деталі: Як видно з відео, обмін проходив у Чернігівській області.

Що передувало: Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що обмін військовополоненими між Україною й Росією 21 вересня відбувався одночасно на трьох локаціях. Зокрема, у Чернігівській області на кордоні з Білоруссю 200 українських полонених було обміняно на 55 полонених РФ.

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