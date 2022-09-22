СБУ показала первые кадры с освобожденными украинскими пленными

Служба безопасности Украины обнародовала кадры обмена украинских военнопленных 21 сентября.

Источник: СБУ

Дословно: "Мы хотим показать уникальные кадры, как происходил обмен, первые и искренние эмоции украинских защитников, которые знали – о них не забудут и обязательно вернут домой".

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Детали: Как видно из видео, обмен проходил в Черниговской области.

Что предшествовало: Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обмен военнопленными между Украиной и Россией 21 сентября происходил одновременно на трех локациях. В частности, в Черниговской области на границе с Беларусью 200 украинских пленных были обменяны на 55 пленных РФ.

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