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СБУ показала первые кадры с освобожденными украинскими пленными

Катерина ТищенкоЧетверг, 22 сентября 2022, 18:42
освобожденная из плена беременная военная медик Марьяна Мамонтова, скриншот видео СБУ

Служба безопасности Украины обнародовала кадры обмена украинских военнопленных 21 сентября.

Источник: СБУ

Дословно: "Мы хотим показать уникальные кадры, как происходил обмен, первые и искренние эмоции украинских защитников, которые знали – о них не забудут и обязательно вернут домой".

Детали: Как видно из видео, обмен проходил в Черниговской области.

Что предшествовало: Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обмен военнопленными между Украиной и Россией 21 сентября происходил одновременно на трех локациях. В частности, в Черниговской области на границе с Беларусью 200 украинских пленных были обменяны на 55 пленных РФ.

Предыстория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".  Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
  • 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
  • России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

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Темы: обменпленные
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