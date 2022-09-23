В Кремле якобы не знают, где сейчас Медведчук

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, общался ли Владимир Путин со своим обменянным 21 сентября кумом Виктором Медведчуком.

Источник: Песков на брифинге в пятницу, пишут Интерфакс и РИА Новости

Детали: "Не располагаю такой информацией", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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У него спросили, знают ли в Кремле, где сейчас находится Медведчук. "Нет", - ответил Песков.

Пресс-секретаря также спросили, может ли он подтвердить информацию о том, что обмен Медведчука действительно состоялся.

"Я не комментирую. Не даю информацию по теме обмена", - сказал Песков.

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В то же время, по его словам, "можно только приветствовать" обмен российских военных.

Прямая речь Пескова: "Каждый обмен – это результат очень-очень сложной работы, очень кропотливой, сложной, активной работы. В любом случае можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят".

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