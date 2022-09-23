В Кремле якобы не знают, где сейчас Медведчук
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, общался ли Владимир Путин со своим обменянным 21 сентября кумом Виктором Медведчуком.
Источник: Песков на брифинге в пятницу, пишут Интерфакс и РИА Новости
Детали: "Не располагаю такой информацией", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
У него спросили, знают ли в Кремле, где сейчас находится Медведчук. "Нет", - ответил Песков.
Пресс-секретаря также спросили, может ли он подтвердить информацию о том, что обмен Медведчука действительно состоялся.
"Я не комментирую. Не даю информацию по теме обмена", - сказал Песков.
В то же время, по его словам, "можно только приветствовать" обмен российских военных.
Прямая речь Пескова: "Каждый обмен – это результат очень-очень сложной работы, очень кропотливой, сложной, активной работы. В любом случае можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят".
Предыстория:
- 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Медведчук прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством, и его "не жалко отдать".
- Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что показания Медведчука задокументированы, его передали из украинской тюрьмы в "большую тюрьму, которая называется РФ".
- 22 сентября и.о. главы СБУ Василий Малюк сообщил, что обмен Медведчука происходил по решению суда и на основании написанного Медведчуком заявления.