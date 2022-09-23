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В Кремле якобы не знают, где сейчас Медведчук

Катерина ТищенкоПятница, 23 сентября 2022, 13:11
В Кремле якобы не знают, где сейчас Медведчук
Дмитрий Песков, фото Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, общался ли Владимир Путин со своим обменянным 21 сентября кумом Виктором Медведчуком.

Источник: Песков на брифинге в пятницу, пишут Интерфакс и РИА Новости

Детали: "Не располагаю такой информацией", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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У него спросили, знают ли в Кремле, где сейчас находится Медведчук. "Нет", - ответил Песков.

Пресс-секретаря также спросили, может ли он подтвердить информацию о том, что обмен Медведчука действительно состоялся.

"Я не комментирую. Не даю информацию по теме обмена", - сказал Песков.

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В то же время, по его словам, "можно только приветствовать" обмен российских военных.

Прямая речь Пескова: "Каждый обмен – это результат очень-очень сложной работы, очень кропотливой, сложной, активной работы. В любом случае можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят".

Предыстория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Медведчук прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством, и его "не жалко отдать".
  • Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что показания Медведчука задокументированы, его передали из украинской тюрьмы в "большую тюрьму, которая называется РФ".
  • 22 сентября и.о. главы СБУ Василий Малюк сообщил, что обмен Медведчука происходил по решению суда и на основании написанного Медведчуком заявления.

Темы: МедведчукПутинРосcияобмен
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