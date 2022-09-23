Російських студентів залучають розносити повістки за "залік" і погрожують відрахуванням за мітинги

Після оголошення часткової мобілізації в Росії студентів залучають розносити повістки за "залік" і погрожують відрахуванням за мітинги проти війни.

Джерело: журнал "Холод", який спілкувався зі студентами

Дослівно "Холод": "Студенти з усієї Росії повідомляють, що їм погрожують за участь в антивоєнних акціях. Водночас частину з них примушують відвідувати мітинги на підтримку війни, "референдумів" на окупованих територіях України та мобілізації".

Деталі: За словами представника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу Росії Володимира Цимлянського, "про жодну мобілізацію, призов студентів-очників, які навчаються у вишах, не йдеться".

Водночас, за даними видання, у російських вишах активно використовують інші методи тиску на студентів у зв'язку з "референдумами" на окупованих територіях України та мобілізацією.

Зокрема, студентам Російського державного гуманітарного університету на одній із лекцій 21 вересня пригрозили "катастрофічними наслідками" в разі їхньої появи на мітингах, а тим, хто в акціях не братиме участі, пообіцяли "поблажки на іспитах і заліках".

Крім того, того ж дня ректор вишу Олександр Безбородов повідомив студентам, що брати участь у мітингах "категорично" заборонено.

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У Нижньогородській сільгоспакадемії студентам пригрозили відрахуванням без права відновлення за участь у протестах. Такі самі погрози отримали студенти військової кафедри Саратовської державної юридичної академії.

Водночас студент коледжу при Владивостоцькому державному університеті розповів, що викладач ОБЖ запропонував його групі рознести повістки мобілізованим "по найближчому району", а за "допомогу" пообіцяв "автоматичний залік зі свого предмета". За словами студента, на таку пропозицію погодилася лише одна людина з усієї групи, в якій 15 осіб.

Пропонували розносити повістки і студентам Владивостоцького держуніверситету.

У деяких російських вишах студентів закликають сходити на концерт на честь "референдумів".

Зокрема, студенти московського РДГУ повідомили, що староста групи відправила в загальний чат потоку повідомлення людини з "волонтерської роти", в якому вона закликала студентів прийти 23 вересня на концерт на честь "референдумів" на окупованих Росією українських територіях. Тих, хто сфотографується на заході, обіцяли звільнити від пар на цей час.

Уряд Хабаровського краю попросив керівництво Далекосхідного держмедуніверситету "опрацювати питання" про участь 50 студентів у "мітингу-концерті на підтримку референдумів на звільнених територіях". Схожі доручення отримало керівництво Алтайського державного університету та Новосибірського державного педуніверситету. За участь обіцяли звільнення від занять.

А студрада університету імені Плеханова, за даними видання, пропонувала учням тисячу рублів за присутність і фотографії з концерту на честь "возз'єднання Донбасу з Росією".

Повідомляють, що також примушують студентів ходити на мітинг на підтримку "самопроголошених ДНР і ЛНР".

За словами студентів, за невиконання вимоги бюджетникам погрожують позбавленням стипендії та доганою, а після трьох доган – відрахуванням, а "платників" просто лякають тим, що не буде "заліків".

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