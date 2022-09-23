Российских студентов привлекают разносить повестки за "зачет" и уряжают отчислением за митинги

После объявления частичной мобилизации в России студентов привлекают разносить повестки за "зачет" и грозят отчислением за выступление против войны.

Источник: журнал "Холод", который общался со студентами

Дословно "Холод": "Студенты со всей России сообщают, что им угрожают за участие в антивоенных акциях. В то же время часть из них принуждают посещать митинги в поддержку войны, "референдумов" на оккупированных территориях Украины и мобилизации".

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Детали: По словам представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Владимира Цимлянского, "ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет".

В то же время, по данным издания, в российских вузах активно используют другие методы давления на учащихся в связи с "референдумами" на оккупированных территориях Украины и мобилизацией.

В частности, студентам Российского государственного гуманитарного университета на одной из лекций 21 сентября пригрозили "катастрофическими последствиями" в случае их появления на митингах, а тем, кто в акциях не будет участвовать, пообещали "поблажки на экзаменах и зачетах".

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Кроме того, в тот же день ректор вуза Александр Безбородов сообщил студентам, что участвовать в митингах "категорически" запрещено.

В Нижегородской сельхозакадемии студентам пригрозили отчислением без права восстановления за участие в протестах. Такие же угрозы получили учащиеся военной кафедры Саратовской государственной юридической академии.

Вместе с тем студент колледжа при Владивостокском государственном университете рассказал, что преподаватель ОБЖ предложил его группе разнести повестки мобилизованным "по ближайшему району", а за "помощь" пообещал "автоматический зачет по своему предмету". По словам студента, на такое предложение согласился всего один человек из всей группы, в которой 15 человек.

Предлагали разносить повестки и студентам Владивостокского госуниверситета.

В некоторых российских вузах учащихся призывают сходить на концерт в честь "референдумов".

В частности, студенты московского РГГУ сообщили, что староста группы отправила в общий чат потока сообщение человека из "волонтерской роты", в котором она призывала студентов прийти 23 сентября на концерт в честь "референдумов" на оккупированных Россией украинских территориях. Тех, кто сфотографируется на мероприятии, обещали освободить от пар на это время.

Правительство Хабаровского края попросило руководство Дальневосточного госмедуниверситета "проработать вопрос" об участии 50 студентов в "митинге-концерте в поддержку референдумов на освобожденных территориях". Похожие поручения получило руководство Алтайского государственного университета и Новосибирского государственного педуниверситета. За участие обещали освобождение от занятий.

А студсовет университета имени Плеханова, по данним издания, предлагал учащимся тысячу рублей за присутствие и фотографии с концерта в честь "воссоединения Донбасса с Россией".

Сообщается, что также принуждают собирать студентов на митинг в поддержку "самопровозглашенных ДНР и ЛНР".

По словам студентов, за невыполнение требования бюджетникам грозят лишением стипендии и выговором, а после трех выговоров – отчислением, а "платников" просто "лишают зачетов".

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