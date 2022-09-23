ВСУ сбили Су-25 и 6 российских дронов-камикадзе
Пятница, 23 сентября 2022, 20:10
23 сентября зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ сбили вражеский штурмовик СУ-25, а также 6 российских дронов-камикадзе иранского производства.
Источник: Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook
Дословно Командование Воздушных сил: "23 сентября, во второй половине дня, на восточном и южном направлениях российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" иранского производства.
По состоянию на 18:30 шесть дронов-камикадзе сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ".
Детали: Также сообщается, что на юге страны зенитчики Воздушных сил уничтожили вражеский штурмовик Су-25.
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"И это мы еще всерьез ничего не начинали", – пошутили защитники.
Предыстория:
- Ранее Воздушное командование "Восток" сообщило о 2 сбитых вражеских беспилотниках над Днепропетровской областью.
- В ОК "Юг" сообщили, что Одессу атаковали дронами-камикадзе с моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, возник пожар. Погиб один человек.
- За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 9 БПЛА оперативно-тактического уровня. Всего с начала агрессии – 950.
- Президент Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на использование в боевых действиях российскими оккупантами иранских дронов-камикадзе.