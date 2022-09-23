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ВСУ сбили Су-25 и 6 российских дронов-камикадзе

Ирина БалачукПятница, 23 сентября 2022, 20:10
Фото иллюстративное из Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

23 сентября зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ сбили вражеский штурмовик СУ-25, а также 6 российских дронов-камикадзе иранского производства.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook

Дословно Командование Воздушных сил: "23 сентября, во второй половине дня, на восточном и южном направлениях российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" иранского производства.

По состоянию на 18:30 шесть дронов-камикадзе сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ". 

Детали: Также сообщается, что на юге страны зенитчики Воздушных сил уничтожили вражеский штурмовик Су-25.

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"И это мы еще всерьез ничего не начинали", – пошутили защитники.

Предыстория: 

  • Ранее Воздушное командование "Восток" сообщило о 2 сбитых вражеских беспилотниках над Днепропетровской областью.
  • В ОК "Юг" сообщили, что Одессу атаковали дронами-камикадзе с моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, возник пожар. Погиб один человек. 
  • За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 9 БПЛА оперативно-тактического уровня. Всего с начала агрессии – 950.
  • Президент Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на использование в боевых действиях российскими оккупантами иранских дронов-камикадзе.

Темы: Украинавойнаавиабеспилотники
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