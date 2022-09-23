ВСУ сбили Су-25 и 6 российских дронов-камикадзе

23 сентября зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ сбили вражеский штурмовик СУ-25, а также 6 российских дронов-камикадзе иранского производства.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook

Дословно Командование Воздушных сил: "23 сентября, во второй половине дня, на восточном и южном направлениях российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" иранского производства.

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По состоянию на 18:30 шесть дронов-камикадзе сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ".

Детали: Также сообщается, что на юге страны зенитчики Воздушных сил уничтожили вражеский штурмовик Су-25.

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"И это мы еще всерьез ничего не начинали", – пошутили защитники.

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