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Зеленский призвал жителей оккупированных территорий прятаться от российской мобилизации

Ирина БалачукПятница, 23 сентября 2022, 23:12
Зеленский призвал жителей оккупированных территорий прятаться от российской мобилизации
Владимир Зеленский. Скриншот из видео ОПУ

Президент Владимир Зеленский призвал жителей оккупированных территорий всячески избегать российской мобилизации.

Источник: президент во время видеообращения вечером 23 сентября

Прямая речь Зеленского: "У меня есть простая просьба ко всем нашим людям, которые находятся на временно оккупированных территориях: делайте главное – берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов. Любым способом прячьтесь от российской мобилизации. Избегайте повесток. Старайтесь выехать на свободную территорию Украины".

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Детали: Тем, кто попадет в российскую армию, Зеленский посоветовал саботировать любую вражескую активность, мешать любым российским операциям и передавать ВСУ всю важную информацию об оккупантах: их базы, штабы, склады боеприпасов.

Он также призывает мобилизованных в российскую армию жителей оккупированных территорий "при первой же возможности" переходить на украинские позиции.

Зеленский отметил, Украина уже имеет доказательства того, что сейчас в Крыму в местах компактного проживания кырымлы оккупанты пытаются найти и мобилизовать как можно больше мужчин.

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По словам президента, это "сознательная попытка России уничтожить крымскотатарский народ".

"Делайте все, чтобы сохранить жизнь и помочь освободить Украину", – призвал Зеленский.

Что было ранее: Пропагандистское издание "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу "правительства" Крыма 23 сентября сообщило, что мужчины, выезжающие за пределы оккупированного Россией Крыма, должны получить соответствующее разрешение в военном комиссариате.

Представительство президента Украины в Крыму призвало жителей оккупированного полуострова избегать мобилизации или сдаваться в плен, а Меджлис крымскотатарского народа призывает к бессрочному протесту.

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Темы: Зеленскийоккупациямобилизация
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