Зеленский призвал жителей оккупированных территорий прятаться от российской мобилизации
Президент Владимир Зеленский призвал жителей оккупированных территорий всячески избегать российской мобилизации.
Источник: президент во время видеообращения вечером 23 сентября
Прямая речь Зеленского: "У меня есть простая просьба ко всем нашим людям, которые находятся на временно оккупированных территориях: делайте главное – берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов. Любым способом прячьтесь от российской мобилизации. Избегайте повесток. Старайтесь выехать на свободную территорию Украины".
Детали: Тем, кто попадет в российскую армию, Зеленский посоветовал саботировать любую вражескую активность, мешать любым российским операциям и передавать ВСУ всю важную информацию об оккупантах: их базы, штабы, склады боеприпасов.
Он также призывает мобилизованных в российскую армию жителей оккупированных территорий "при первой же возможности" переходить на украинские позиции.
Зеленский отметил, Украина уже имеет доказательства того, что сейчас в Крыму в местах компактного проживания кырымлы оккупанты пытаются найти и мобилизовать как можно больше мужчин.
По словам президента, это "сознательная попытка России уничтожить крымскотатарский народ".
"Делайте все, чтобы сохранить жизнь и помочь освободить Украину", – призвал Зеленский.
Что было ранее: Пропагандистское издание "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу "правительства" Крыма 23 сентября сообщило, что мужчины, выезжающие за пределы оккупированного Россией Крыма, должны получить соответствующее разрешение в военном комиссариате.
Представительство президента Украины в Крыму призвало жителей оккупированного полуострова избегать мобилизации или сдаваться в плен, а Меджлис крымскотатарского народа призывает к бессрочному протесту.
Предыстория:
- 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
- В России планируют призвать 300 тысяч резервистов.
- Сразу после выступления президента РФ Путина россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван, а цены на авиабилеты в так называемые "безопасные" страны достигли астрономических значений.
- Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.