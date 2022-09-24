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В патронатной службе "Азова" рассказали о состоянии освобожденных защитников: критическая анорексия

Ирина Балачук, Севгиль МусаеваСуббота, 24 сентября 2022, 14:55
В патронатной службе Азова рассказали о состоянии освобожденных защитников: критическая анорексия
Фото из Telegram Ассоциации семей защитников "Азовстали"

Освобожденные из плена военные находятся в шокирующем состоянии – почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии.

Источник: глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева в комментарии "Украинской правде" 

Прямая речь Толкачевой: "Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Наши ребята обессилены, контуженные, очень много скрытых переломов и обострений различной степени хронических болезней".

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Детали: По ее словам, всем сейчас оказывают надлежащую медицинскую помощь, многие уже находятся на лечении и восстановлении.

Толкачева добавила, что команда врачей максимально слаженно работает, чтобы "не пропустить ни одного синяка, ни одной царапины".

Скоро часть защитников патронатная служба в кооперации с государством отправит на лечение и восстановление за границу.

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Также, по ее словам, государственные органы работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить все документы, банковские карты, на которые эти люди смогут получить заработную плату.

Глава патронатной службы "Азова" отметила, что ребята благодарят ГУР, Генштаб, СБУ, ОП за освобождение.

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Предыстория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".  Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
  • 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
  • России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Темы: Азовпленныеобмен
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