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В патронатной службе "Азова" рассказали о состоянии освобожденных защитников: критическая анорексия

Ирина Балачук, Севгиль МусаеваСуббота, 24 сентября 2022, 14:55
Фото из Telegram Ассоциации семей защитников "Азовстали"

Освобожденные из плена военные находятся в шокирующем состоянии – почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии.

Источник: глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева в комментарии "Украинской правде" 

Прямая речь Толкачевой: "Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Наши ребята обессилены, контуженные, очень много скрытых переломов и обострений различной степени хронических болезней".

Детали: По ее словам, всем сейчас оказывают надлежащую медицинскую помощь, многие уже находятся на лечении и восстановлении.

Толкачева добавила, что команда врачей максимально слаженно работает, чтобы "не пропустить ни одного синяка, ни одной царапины".

Скоро часть защитников патронатная служба в кооперации с государством отправит на лечение и восстановление за границу.

Также, по ее словам, государственные органы работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить все документы, банковские карты, на которые эти люди смогут получить заработную плату.

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Глава патронатной службы "Азова" отметила, что ребята благодарят ГУР, Генштаб, СБУ, ОП за освобождение.

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Предыстория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".  Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
  • 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
  • России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Темы: Азовпленныеобмен
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