В патронатной службе "Азова" рассказали о состоянии освобожденных защитников: критическая анорексия

Освобожденные из плена военные находятся в шокирующем состоянии – почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии.

Источник: глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Толкачевой: "Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Наши ребята обессилены, контуженные, очень много скрытых переломов и обострений различной степени хронических болезней".

Реклама:

Детали: По ее словам, всем сейчас оказывают надлежащую медицинскую помощь, многие уже находятся на лечении и восстановлении.

Толкачева добавила, что команда врачей максимально слаженно работает, чтобы "не пропустить ни одного синяка, ни одной царапины".

Скоро часть защитников патронатная служба в кооперации с государством отправит на лечение и восстановление за границу.

ВИДЕО ДНЯ

Также, по ее словам, государственные органы работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить все документы, банковские карты, на которые эти люди смогут получить заработную плату.

Глава патронатной службы "Азова" отметила, что ребята благодарят ГУР, Генштаб, СБУ, ОП за освобождение.

Читайте также: Руководитель патронатной службы "Азова": Россияне отдают настолько поврежденные тела воинов, что не из чего взять ДНК-материал

Предыстория: