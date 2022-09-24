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Зеленский дал три обещания российским военным, которые сдадутся в плен

Катерина ТищенкоСуббота, 24 сентября 2022, 22:11
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина гарантирует сдавшимся в плен российским военным цивилизованное обращение, тайну обстоятельств сдачи в плен и возможность не возвращаться в Россию.

Источник: Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи:

1) с вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями;

2) никто не узнает обстоятельств того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной;

3) если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это".

Детали: Зеленский обратился к россиянам на русском языке.

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Он подчеркнул, что российских командиров не волнуют жизни граждан, им просто нужно заполнить "пустые места" после убитых, раненых, сбежавших или пленённых российских солдат. И эти места могут быть заполнены "хоть молодыми айтишниками, которые вообще не служили, хоть пенсионерами, которые служили разве что в советской армии".

"Поэтому сейчас ключевой момент для вас всех, время, когда решается, закончится ли ваша жизнь. Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и потом ещё отвечать перед судом за участие в агрессивной войне. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия, под абсолютно справедливыми нашими ударами, потому что Украина в этой войне защищается", - подчеркнул президент.

Он снова заявил, что Украина освободит всю свою страну, особенно подчеркнув, что это касается также Крыма.

Предыстория:

  • 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
  • Официально планируется призвать 300 тысяч резервистов. Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.
  • 24 сентября Путин подписал закон с поправками в Уголовный кодекс РФ о наказании за дезертирство и добровольную сдачу в плен. Так, эти действия могут наказываться лишением свободы до 10 лет.

Темы: ЗеленскийпленныеРосcиявойна
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