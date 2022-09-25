Воздушники рассказали, как сбивают запущенные Россией иранские беспилотники

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как украинские военные сбивают иранские дроны, запущенные Россией.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире FREEДОМ

Прямая речь: "Прежде всего давайте о дне вчерашнем, потому что он стал знаковым в использовании этих (иранских - ред.) БПЛА... речь не идет о каких-то особых успехах дронов-камикадзе "Шахид-136". Вчера около 10 этих БПЛА было выпущено по Днепропетровской и Одесской области. 8 БПЛА ("Шахидов" - ред.) сбито различными подразделениями: то есть и Воздушными силами (6), ВМС (2) и впоследствии стало известно о сбитии ударного беспилотника "Mahajer-6" - совсем другой тип БПЛА, больше, чем "Байрактар", и такой, который имеет на вооружении ударные ракеты, бомбы, которые могут поражать цели, сейчас в приоритете именно эти кадры.

Реклама:

Вчера еще сбиты Воздушными силами СУ-25 и вертолет Ми-8.

Все-таки они (иранские дроны - ред.) сбиваются разными средствами...

Мы и весь мир стали свидетелями, как стреляла вся Одесса из всего стрелкового вооружения, только заметив эти дроны, - они имеют относительно небольшую скорость (120 км/ч), имеют характерный звук такого громкого мотоцикла, поэтому цель можно видеть (и слышать).

ВИДЕО ДНЯ

Задача в том, что его надо уметь сбивать и из крупнокалиберного пулемета..."

Детали: Как отметил представитель ВС ВСУ, "цель все-таки видима на наших радарах, поэтому, если будут применяться все виды вооружения... поэтому это новый тип вооружения, новый вызов, новые обходы его сбивания".

По его мнению, все-таки более страшное оружие - это ракеты.

По словам Игната, Украина была атакована иранскими дронами либо из Крыма, либо из Херсонской области (по словам производителя, эти БПЛА можно запускать с расстояния 2 тыс. км - ред.)

Что предшествовало: Зенитчики Воздушных сил Украины сбили на южном направлении многоцелевой ударный БпЛА иранского производства Mohajer-6.

23 сентября зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ сбили вражеский штурмовик СУ-25, а также 6 российских дронов-камикадзе иранского производства.

22 сентября зенитчики Воздушных сил уничтожили 4 вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства в небе над Николаевской областью.

Читайте также: В Воздушных силах объяснили, чем можно сбивать иранские "подарки" России