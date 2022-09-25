У полоні перебувають ще 2,5 тисячі українців – міністр

Росія утримує в полоні 2,5 тисячі українців, повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Джерело: Верещук в інтерв’ю BBC Україна

Пряма мова Верещук: "Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше - там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені. І серед них є дуже багато жінок.

Жінок в полоні залишилося чимало. Якщо врахувати, що з "Азовсталі" вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише декілька. Жінок треба визволяти, з ними поводять себе страшно. Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони тортурують наших жінок".

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