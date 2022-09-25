Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

У полоні перебувають ще 2,5 тисячі українців – міністр

Роман ПетренкоНеділя, 25 вересня 2022, 15:49
ВЕРЕЩУК, GETTY IMAGES

Росія утримує в полоні 2,5 тисячі українців, повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Джерело: Верещук в інтерв’ю BBC Україна

Пряма мова Верещук: "Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше - там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені. І серед них є дуже багато жінок.

Жінок в полоні залишилося чимало. Якщо врахувати, що з "Азовсталі" вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише декілька. Жінок треба визволяти, з ними поводять себе страшно. Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони тортурують наших жінок".

Передісторія: 

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити215 українських захисників.
  • Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці,ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі".  Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
  • 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
  • Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Теми: Росіяполоненівійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

РФ використовує мобілізацію для знищення корінних народів Криму, Кавказу й Сибіру – Зеленський

відеоМахачкала: на акції проти мобілізації сутички, протестувальники відбивають затриманих

Кирил заявив, що смерть на війні проти України "змиває всі гріхи"

Ще у трьох регіонах Росії підпалили військкомати - ЗМІ

відеоУ Дагестані спалахнули протести проти мобілізації, поліція почала стріляти

фотоНа окупованій Луганщині "бавовна" на ворожому складі і в казармах – Гайдай

Усі новини...
Росія
У Грузії не підтверджують чутки про закриття кордону для росіян
Росія заборонила збірним виїжджати за кордон, щоб спортсмени не втекли від мобілізації – ЗМІ
"План виконаний": Аксьонов оголосив про закінчення мобілізації в Криму
Останні новини
04:16
ISW: Путін навіть не намагався підготувати населення Росії до війни та мобілізації
03:27
Махачкала: Поліція затримала понад сотню протестувальників на акціях проти мобілізації
02:40
Блінкен: У США є план дій, якщо РФ застосує ядерну зброю
01:59
ОК "Південь": ЗСУ знищили п'ять російських складів і три танки
01:20
Коаліція правих партій з партіями-"друзями Путіна" перемагає на виборах у Італії
00:40
Стефанішина: 1,5 мільйона українців не можуть повернутися додому з РФ
23:47
На кількох напрямках фронту маємо позитивні результати – президент
23:35
Зеленський очікує плану допомоги кожному зі звільнених з полону
23:14
РФ використовує мобілізацію для знищення корінних народів Криму, Кавказу й Сибіру – Зеленський
22:51
доповненоРосіяни направляють мобілізованих без підготовки на лінію зіткнення – Генштаб
Усі новини...