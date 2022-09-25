Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У полоні перебувають ще 2,5 тисячі українців – міністр

Роман ПетренкоНеділя, 25 вересня 2022, 15:49
У полоні перебувають ще 2,5 тисячі українців – міністр
ВЕРЕЩУК, GETTY IMAGES

Росія утримує в полоні 2,5 тисячі українців, повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Джерело: Верещук в інтерв’ю BBC Україна

Пряма мова Верещук: "Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше - там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені. І серед них є дуже багато жінок.

Реклама:

Жінок в полоні залишилося чимало. Якщо врахувати, що з "Азовсталі" вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише декілька. Жінок треба визволяти, з ними поводять себе страшно. Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони тортурують наших жінок".

Передісторія: 

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити215 українських захисників.
  • Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці,ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі".  Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
  • 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
  • Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіяполоненівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Росія
Є підтверджені дані про 386 українських дітей, всиновлених у Росії − Лубінець
Росіяни заявили, що Україна знову намагалася атакувати Кримський міст
РФ обурилась скороченням чисельності посольства в Данії
Останні новини
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
Усі новини...
Реклама: