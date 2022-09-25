У полоні перебувають ще 2,5 тисячі українців – міністр

Росія утримує в полоні 2,5 тисячі українців, повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Джерело: Верещук в інтерв’ю BBC Україна

Пряма мова Верещук: "Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше - там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені. І серед них є дуже багато жінок.

Реклама:

Жінок в полоні залишилося чимало. Якщо врахувати, що з "Азовсталі" вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише декілька. Жінок треба визволяти, з ними поводять себе страшно. Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони тортурують наших жінок".

Передісторія:

21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити215 українських захисників.

Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці,ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі". Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.

5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.

Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.