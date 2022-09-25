В плену находятся еще 2,5 тысячи украинцев - министр

Россия удерживает в плену 2,5 тысячи украинцев, сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Источник: Верещук в интервью BBC Украина

Прямая речь Верещук: "Мы говорим о 2,5 тысячи пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего - там остаются гражданские. Уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают. Надо ставить вопрос ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены. И среди них есть очень много женщин.

Женщин в плену осталось немало. Если учесть, что из "Азовстали" вышла 131 женщина, то представьте себе, сколько женщин в неволе. Вернули лишь несколько. Женщин надо освобождать, с ними ведут себя страшно. Они издеваются, они бьют наших женщин, они пытают наших женщин".

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