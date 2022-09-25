В плену находятся еще 2,5 тысячи украинцев - министр
Россия удерживает в плену 2,5 тысячи украинцев, сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Источник: Верещук в интервью BBC Украина
Прямая речь Верещук: "Мы говорим о 2,5 тысячи пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего - там остаются гражданские. Уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают. Надо ставить вопрос ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены. И среди них есть очень много женщин.
Женщин в плену осталось немало. Если учесть, что из "Азовстали" вышла 131 женщина, то представьте себе, сколько женщин в неволе. Вернули лишь несколько. Женщин надо освобождать, с ними ведут себя страшно. Они издеваются, они бьют наших женщин, они пытают наших женщин".
Предыстория:
- 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить215 украинских защитников.
- Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали". Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
- 5-рокомандиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
- России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.