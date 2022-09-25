Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В плену находятся еще 2,5 тысячи украинцев - министр

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 15:49
ВЕРЕЩУК, GETTY IMAGES

Россия удерживает в плену 2,5 тысячи украинцев, сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Источник: Верещук в интервью BBC Украина

Прямая речь Верещук: "Мы говорим о 2,5 тысячи пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего - там остаются гражданские. Уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают. Надо ставить вопрос ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены. И среди них есть очень много женщин.

Женщин в плену осталось немало. Если учесть, что из "Азовстали" вышла 131 женщина, то представьте себе, сколько женщин в неволе. Вернули лишь несколько. Женщин надо освобождать, с ними ведут себя страшно. Они издеваются, они бьют наших женщин, они пытают наших женщин".

Предыстория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".  Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
  • 5-рокомандиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
  • России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Темы: Росcияпленныевойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

РФ использует мобилизацию для уничтожения коренных народов Крыма, Кавказа и Сибири – Зеленский

видеоМахачкала: на акции против мобилизации столкновения, протестующие отбивают задержанных

Кирилл заявил, что смерть на войне против Украины "смывает все грехи"

Еще в трех регионах России подожгли военкоматы - СМИ

видеоВ Дагестане вспыхнули протесты против мобилизации, полиция начала стрелять

фотоНа оккупированной Луганщине "бавовна" на вражеском складе и в казармах – Гайдай

Все новости...
Росcия
В Грузии не подтверждают слухи о закрытии границы для россиян
Россия запретила сборным выезжать за границу, чтобы спортсмены не сбежали от мобилизации - СМИ
"План выполнен": Аксенов объявил об окончании мобилизации в Крыму
Последние новости
04:16
ISW: Путин даже не пытался подготовить население России к войне и мобилизации
03:27
Махачкала: Полиция задержала более сотни протестующих на акциях против мобилизации
02:40
Блинкен: У США есть план действий, если РФ применит ядерное оружие
01:59
ОК "Юг": ВСУ уничтожили пять российских складов и три танка
01:20
Коалиция правых партий с партиями-"друзьями Путина" побеждает на выборах в Италии
00:40
Стефанишина: 1,5 миллиона украинцев не могут вернуться домой из РФ
23:47
На нескольких направлениях фронта имеем положительные результаты – президент
23:35
Зеленский ожидает плана помощи каждому из освобожденных из плена
23:14
РФ использует мобилизацию для уничтожения коренных народов Крыма, Кавказа и Сибири – Зеленский
22:51
дополненоРоссияне направляют мобилизованных без подготовки на линию соприкосновения – Генштаб
Все новости...