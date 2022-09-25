Жоден звільнений за весь час полону не бачив представника Червоного хреста - омбудсман

один зі звільнених з полону РФ українських бранців. фото з FB

Російські окупанти утримують українських полонених у нелюдських умовах, не допускаючи до них представників Міжнародного комітету червоного хреста.

Джерело: омбудсман Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону

Деталі: Уповноважений парламенту з прав людини запевнив, що звільнені з російського полону 21 вересня українці проходять реабілітацію.

Лубінець зазначив, що всі полонених окупанти тримали в голоді: дехто з військових ув'язнених втратив 60 та 70 кілограмів.

Деякі звільнені провели понад 120 діб в одиночних камерах, зараз вони по-новому згадують, що таке людське спілкування.

Пряма мова: "Жодного разу жоден звільнений за весь час перебування в полоні не побачив представника МКЧХ, що вже є порушенням з боку РФ (в частині недотримання Женевських конвенцій).

Так само ми фіксуємо, що практично до всіх були застосовані тортури, фізичне і психологічне насильство, тому по кожному факту ми це юридично відпрацьовуємо і це стане однією зі складових міжнародного кримінального трибуналу, який, я сподіваюсь, врешті запустить міжнародна юридична спільнота".

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Нагадаємо: Родичі захисників Маріуполя констатували безсилля міжнародних організацій в реальному застосуванні гуманітарного права і вимагали реальних кроків для звільнення українських військовополонених, яких утримує РФ.

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