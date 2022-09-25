Жоден звільнений за весь час полону не бачив представника Червоного хреста - омбудсман
Російські окупанти утримують українських полонених у нелюдських умовах, не допускаючи до них представників Міжнародного комітету червоного хреста.
Джерело: омбудсман Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону
Деталі: Уповноважений парламенту з прав людини запевнив, що звільнені з російського полону 21 вересня українці проходять реабілітацію.
Лубінець зазначив, що всі полонених окупанти тримали в голоді: дехто з військових ув'язнених втратив 60 та 70 кілограмів.
Деякі звільнені провели понад 120 діб в одиночних камерах, зараз вони по-новому згадують, що таке людське спілкування.
Пряма мова: "Жодного разу жоден звільнений за весь час перебування в полоні не побачив представника МКЧХ, що вже є порушенням з боку РФ (в частині недотримання Женевських конвенцій).
Так само ми фіксуємо, що практично до всіх були застосовані тортури, фізичне і психологічне насильство, тому по кожному факту ми це юридично відпрацьовуємо і це стане однією зі складових міжнародного кримінального трибуналу, який, я сподіваюсь, врешті запустить міжнародна юридична спільнота".
Нагадаємо: Родичі захисників Маріуполя констатували безсилля міжнародних організацій в реальному застосуванні гуманітарного права і вимагали реальних кроків для звільнення українських військовополонених, яких утримує РФ.
Передісторія:
- 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
- Серед звільнених - командири "Азова", прикордонники, поліцейські, морпіхи, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Серед звільнених прикордонників - начальник Донецького прикордонного загону Валерій Падитель, а також офіцери цього загону та один штаб-сержант.
- Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
- Це найбільший обмін військовоплоненими віл початку повномасшттабного вторгнення РФ 24 лютого. На звільнених захисників та захисниць чекає тривалий процес реабілітації, адаптації, відновлення та лікування. Повідомлялось, що звільнені українці - у шокуючому стані – майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.
- Більше 2 тисяч захисників Маріуполя залишаються в російському полоні.