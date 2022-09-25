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Ни один освобожденный за все время плена не видел представителя Красного креста - омбудсмен

Валентина РоманенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 16:12
один из освобожденных из плена РФ украинских военных. фото из FB

Российские оккупанты удерживают украинских пленных в нечеловеческих условиях, не допуская к ним представителей Международного комитета красного креста.

Источник: омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона

Детали: Уполномоченный парламента по правам человека заверил, что освобожденные из российского плена 21 сентября украинцы проходят реабилитацию.

Лубинец отметил, что всех пленных оккупанты держали в голоде: некоторые из военных заключенных потеряли 60 и 70 килограммов.

Некоторые освобожденные провели более 120 суток в одиночных камерах, сейчас они по-новому вспоминают, что такое человеческое общение.

Прямая речь: "Ни разу ни один освобожденный за все время пребывания в плену не увидел представителя МККК, что уже является нарушением со стороны РФ (в части несоблюдения Женевских конвенций).

Так же мы фиксируем, что практически ко всем были применены пытки, физическое и психологическое насилие, поэтому по каждому факту мы это юридически отрабатываем и это станет одной из составляющих международного уголовного трибунала, который, я надеюсь, в конце концов запустит международное юридическое сообщество".

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Напомним: Родственники защитников Мариуполя констатировали бессилие международных организаций в реальном применении гуманитарного права и требовали реальных шагов для освобождения украинских военнопленных, которых удерживает РФ.

Предыстория: 

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных - командиры "Азова", пограничники, полицейские, морпехи, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. Среди освобожденных пограничников - начальник Донецкого пограничного отряда Валерий Падитель, а также офицеры этого отряда и один штаб-сержант.
  • России вернули кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
  • Это самый большой обмен военнослужащими с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля. Освобожденных защитников и защитниц ждет длительный процесс реабилитации, адаптации, восстановления и лечения. Сообщалось, что освобожденные украинцы - в шокирующем состоянии - почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии.
  • Более 2 тысяч защитников Мариуполя остаются в российском плену.

Темы: пленныеправа человекавойна
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