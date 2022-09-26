Омбудсмен розповів про умови проживання командирів "Азова" в Туреччині
Український омбудсмен повідомив, що командири полку "Азов", визволені під час обміну військовополоненими між Україною та РФ, перебувають у Туреччині в гарних умовах.
Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, "Укрінформ"
Пряма мова: "Вони перебувають там у гарних умовах, під особистою, скажімо так, гарантією президента Туреччини. Для них були створені всі умови щодо безпечного нормального життя, наскільки це можливо.
І єдина умова, яка була застосована до них у межах обміну військовополоненими, – це обмеження та заборона на повернення до України, поки триває війна у нашій державі з РФ".
Деталі: Лубінець додав, що про якісь обмеження щодо пересування визволених командирів йому невідомо.
Зокрема, у Туреччині вони зустрічаються, у тому числі, з представниками України.
Відповідаючи на питання, чи зможуть п'ятеро командирів "Азова" поспілкуватися з українськими журналістами, омбудсмен висловив думку, що це відбудеться, але Лубінець не назваа терміни.
Лубінець запевнив, що немає розподілу полонених на більш і менш пріоритетних. Влада займається питанням повернення і військовослужбовців з острова Зміїний, і нацгвардійців, захоплених у Чорнобильській зоні, й інших наших захисників.
Чиновники також займаються питанням визволення з полону цивільних заручників, дехто з яких отримали у РФ вироки у вигляді 15, 17, 19 років ув'язнення.
Передісторія:
- 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
- Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі". Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
- 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. За словами президента Володимира Зеленського, вони лишатимуться в Туреччині до кінця війни РФ проти України.
- Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.