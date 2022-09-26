Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Омбудсмен рассказал об условиях проживания командиров "Азова" в Турции

Алена МазуренкоПонедельник, 26 сентября 2022, 20:27

Украинский омбудсмен сообщил, что командиры полка "Азов", освобожденные во время обмена военнопленными между Украиной и РФ, находятся в Турции в хороших условиях.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, "Укринформ"

Прямая речь: "Они находятся там в хороших условиях, под личной, скажем так, гарантией президента Турции. Для них были созданы все условия для безопасной нормальной жизни, насколько это возможно.

И единственное условие, которое было применено к ним в рамках обмена военнопленными, - это ограничение и запрет на возвращение в Украину, пока идет война в нашем государстве с РФ".

Детали: Лубинец добавил, что о каких-то ограничениях по передвижению освобожденных командиров ему неизвестно.

В частности, в Турции они встречаются, в том числе, с представителями Украины.

Отвечая на вопрос, смогут ли пятеро командиров "Азова" пообщаться с украинскими журналистами, омбудсмен высказал мнение, что это произойдет, но Лубинец не назвал сроки.

ВИДЕО ДНЯ

Лубинец заверил, что нет распределения пленных на более и менее приоритетных. Власть занимается вопросом возвращения и военнослужащих с острова Змеиный, и нацгвардейцев, захваченных в Чернобыльской зоне, и других наших защитников.

Чиновники также занимаются вопросом освобождения из плена гражданских заложников, некоторые из которых получили в РФ приговоры в виде 15, 17, 19 лет заключения.

Предыстория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".  Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
  • 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана. По словам президента Владимира Зеленского, они будут находиться в Турции до конца войны РФ против Украины.
  • России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: АзовТурцияпленныеомбудсмен
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Разведка Британии: Путин может объявить аннексию, но это не даст желаемого эффекта в РФ

ВИДЕОАппарат NASA умышленно врезался в астероид, чтобы изменить его траекторию

Сноуден получил гражданство России

обновленоВ России открыли стрельбу в школе: количество погибших увеличилось до 15

Россияне попали ракетой Х-59 в аэропорт Кривого Рога

Конгресс США предварительно согласовал выделение Украине дополнительных $12 млрд помощи

Все новости...
Азов
Освобожденные командиры из "Азовстали" проходят медосмотры в Турции – Ермак
В патронатной службе "Азова" рассказали о состоянии освобожденных защитников: критическая анорексия
В Турции командиры "Азова" будут жить в частном доме "некоторый промежуток времени" – Буданов
Последние новости
10:18
Можно ли сдавать кровь после COVID-19 или вакцинации – объясняет Минздрав
09:59
Чехия вводит пограничный контроль со Словакией для предотвращения нелегальной миграции
09:51
фотоРоссияне выпустили 10 ракет по инфраструктурным объектам Запорожья
09:48
исправленоВСУ утром уничтожили все иранские беспилотники, которые атаковали Николаевскую область
09:44
Фунт стерлингов и евро немного отыграли позиции по отношению к доллару после рекордного падения
09:41
В Госдепе не видят признаков того, что Китай планирует поддержать РФ в войне против Украины
09:29
Цены на нефть компенсировали некоторые потери после резкого обвала накануне
09:15
Российские оккупанты за сутки потеряли три ПВО и более 500 человек – Генштаб
09:06
Разведка Британии: Путин может объявить аннексию, но это не даст желаемого эффекта в РФ
08:52
Лидер "Зеленых" Франции подал в отставку после обвинений экс-партнерши в психологическом насилии
Все новости...