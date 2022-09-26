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Омбудсмен рассказал об условиях проживания командиров "Азова" в Турции

Алена МазуренкоПонедельник, 26 сентября 2022, 20:27
Омбудсмен рассказал об условиях проживания командиров Азова в Турции

Украинский омбудсмен сообщил, что командиры полка "Азов", освобожденные во время обмена военнопленными между Украиной и РФ, находятся в Турции в хороших условиях.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, "Укринформ"

Прямая речь: "Они находятся там в хороших условиях, под личной, скажем так, гарантией президента Турции. Для них были созданы все условия для безопасной нормальной жизни, насколько это возможно.

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И единственное условие, которое было применено к ним в рамках обмена военнопленными, - это ограничение и запрет на возвращение в Украину, пока идет война в нашем государстве с РФ".

Детали: Лубинец добавил, что о каких-то ограничениях по передвижению освобожденных командиров ему неизвестно.

В частности, в Турции они встречаются, в том числе, с представителями Украины.

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Отвечая на вопрос, смогут ли пятеро командиров "Азова" пообщаться с украинскими журналистами, омбудсмен высказал мнение, что это произойдет, но Лубинец не назвал сроки.

Лубинец заверил, что нет распределения пленных на более и менее приоритетных. Власть занимается вопросом возвращения и военнослужащих с острова Змеиный, и нацгвардейцев, захваченных в Чернобыльской зоне, и других наших защитников.

Чиновники также занимаются вопросом освобождения из плена гражданских заложников, некоторые из которых получили в РФ приговоры в виде 15, 17, 19 лет заключения.

Предыстория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".  Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
  • 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана. По словам президента Владимира Зеленского, они будут находиться в Турции до конца войны РФ против Украины.
  • России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Темы: АзовТурцияпленныеомбудсмен
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