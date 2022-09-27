Создадут "Крымский округ" и поставят Рогозина: СМИ узнали о планах РФ на аннексию

В России под новую аннексию территорий Украины могут создать "Крымский федеральный округ", в который хотят ввести и сам полуостров, и захваченные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Источник: "Ведомости" со ссылкой на собеседника в Совете Федерации РФ и близкий к "правительству Крыма" источник

Детали: После незаконных и фиктивных "референдумов" о "присоединении" к России, которые оккупанты завершат на захваченных территориях Украины 27 сентября, в Российской Федерации могут создать новый федеральный округ – Крымский.

Возглавить новое "полпредство" может бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, рассказали "Ведомостям" собеседник на одном из предприятий ОПК и два источника, близких к Администрации президента РФ.

Близкий к Старой площади (АП – ред.) собеседник говорит, что решение по Рогозину будет принято в ближайшее время – и оно с большой вероятностью будет положительным.

Необходимость создания нового "федерального округа" он объяснил "непростой ситуацией", сложившейся вокруг референдумов о присоединении новых территорий: мол, для управления ими нужен "политический тяжеловес".

Другой близкий к Администрации Путина источник объясняет возможное назначение Рогозина полпредом президента в этом "федеральном округе" так: "Там большой фронт работ, так что это вполне возможно".

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Учитывая, что Рогозина до сих пор не назначили на федеральную должность, есть вероятность, что ему найдут работу там, добавляет этот источник издания.

Рогозин покинул пост главы "Роскосмоса" еще 15 июля. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позже "у него будет новая работа".

Сейчас ни Песков, ни Рогозин не ответили на вопросы по поводу назначения Рогозина.

Источник в "Роскосмосе" сказал, что пока оставшиеся представители команды Рогозина не готовятся к переводу на новое место работы. По сведениям этого собеседника, бывший руководитель госкорпорации желал бы этого назначения.

Федеральный чиновник не слышал, чтобы потенциальному полпреду президента в новом "округе" намеревались выделить дополнительные полномочия на уровне правительства.

Со стороны Кабмина РФ вопросы, связанные с оккупированными территориями Украины, курирует вице-премьер Марат Хуснуллин, отмечают "Ведомости".

От УП: Дмитрий Рогозин известен скандальными заявлениями и руганью как по космическим, так и по политическим темам. Он призывал "покончить с Украиной", а еще до полномасштабной войны оскорблял ее министра иностранных дел.

В 2012 году Рогозин был назначен спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.

В 2014 году он, будучи "оборонным вице-премьером", заявил в соцсетях, что поменял бы все свои должности на то, чтобы быть "в одном окопе" с бойцами в Славянске.

В 2018 году Рогозин занял должность гендиректора "Роскосмоса".

Напомним: Еще в апреле россияне признали, что одной из целей войны против Украины является создание сухопутного коридора от границы РФ до оккупированного Крыма и до непризнанного Приднестровья.

С 23 по 27 сентября оккупанты имитируют "референдумы" на захваченных частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, хотя их итог заведомо известен и не будет признан цивилизованным миром. Уже вечером 25 сентября на всех оккупированных территориях востока и юга Украины, кроме Херсонской области, псевдореферендумы уже признаны состоявшимися благодаря "высокому уровню явки".

Ожидается, что публично результаты так называемых "референдумов" объявят 28 сентября, а уже 30 сентября президент РФ Владимир Путин может выступить перед Федеральным собранием и объявить о "присоединении" к России новых территорий.

21 сентября Путин выступил с обращением к гражданам России и, поддержав незаконные "референдумы", объявил о начале частичной мобилизации в РФ.