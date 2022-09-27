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Жителей оккупированного Энергодара перестали выпускать из города – разведка

"Украинская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 11:48
Жителей оккупированного Энергодара перестали выпускать из города – разведка
"Референдум", фото с сайта ГУР

Россияне перестали выпускать из города жителей оккупированного Энергодара и усилили контроль за персоналом Запорожской АЭС, а тем, кто отказался "правильно голосовать" на псевдореферендуме, угрожают "мобилизацией".

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, Генштаб в Facebook 

Дословно: "Оккупанты, которые контролируют ситуацию в Энергодаре, запретили жителям выезд на подконтрольную Украине территорию и вообще за пределы города. Особый контроль применен к работникам оперативных смен Запорожской атомной электростанции". 

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Детали: По информации разведки, улицы города и окрестных населенных пунктов практически пустые. Местные жители не выходят из домов, на улицах присутствуют патрули российских военных с анкетами для "голосования" на так называемом "референдуме". На всех встречных наводят оружие, выдают "бюллетени для голосования" и указывают место, где нужно поставить "галочку". В некоторых случаях людей заставляют "голосовать" за давно умерших родственников. Тем, кто "проголосовал" против присоединения региона к России, соглашаются "мобилизацией".

Генштаб Украины утром 27 сентября сообщил, что на Запорожской АЭС ситуация остается напряженной. В частности, сотрудники станции не желают сотрудничать с врагом и пытаются выехать с оккупированных территорий. 

Что этому предшествовало: В сети появились видео, в которых видно, как российские оккупанты с оружием ходят по квартирам в Энергодаре, чтобы заставить людей принять участие в псевдореферендуме.

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Темы: разведкаЭнергодарреферендумоккупация
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