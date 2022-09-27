Кремль навіть попри "референдуми" продовжує сподіватися на переговори

У пропагандистських російських ЗМІ вкотре поширили повідомлення від прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова про готовність до переговорів з Україною щодо закінчення війни.

Джерело: Пєсков, якого цитує РБК

Пряма мова Пєскова: "Президент говорив, що Росія зберігає свою готовність вести переговори.

Але в міру зміни ситуації, змінюються й умови...

З переговорного треку повністю пішла українська сторона. Тому "спеціальна військова операція" триває"

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський нагадав, що після проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях переговори з президентом РФ Володимиром Путіним стануть неможливими.

7 серпня Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.

23 вересня маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми"щодо приєднання до Росії.

За даними пропагандистських ЗМІ окупантів, Росія може заявити про "приєднання" окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 30 вересня.