Кремль навіть попри "референдуми" продовжує сподіватися на переговори

У пропагандистських російських ЗМІ вкотре поширили повідомлення від прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова про готовність до переговорів з Україною щодо закінчення війни.

Джерело: Пєсков, якого цитує РБК

Пряма мова Пєскова: "Президент говорив, що Росія зберігає свою готовність вести переговори.

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Але в міру зміни ситуації, змінюються й умови...

З переговорного треку повністю пішла українська сторона. Тому "спеціальна військова операція" триває"

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