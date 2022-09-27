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Кремль навіть попри "референдуми" продовжує сподіватися на переговори

Роман ПетренкоВівторок, 27 вересня 2022, 13:10
Кремль навіть попри референдуми продовжує сподіватися на переговори
ФОТО: GETTY IMAGES

У пропагандистських російських ЗМІ вкотре поширили повідомлення від прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова про готовність до переговорів з Україною щодо закінчення війни.

Джерело: Пєсков, якого цитує РБК

Пряма мова Пєскова: "Президент говорив, що Росія зберігає свою готовність вести переговори.

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Але в міру зміни ситуації, змінюються й умови...

З переговорного треку повністю пішла українська сторона. Тому "спеціальна військова операція" триває"

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Володимир Зеленський нагадав, що після проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях переговори з президентом РФ Володимиром Путіним стануть неможливими.
  • 7 серпня Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.
  • 23 вересня маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми"щодо приєднання до Росії.
  • За даними пропагандистських ЗМІ окупантів, Росія може заявити про "приєднання" окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 30 вересня.

Теми: Росіявійнапереговори
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