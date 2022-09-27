Кремль даже несмотря на "референдумы" продолжает надеяться на переговоры

В пропагандистских российских СМИ в который раз распространили сообщение от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о готовности к переговорам с Украиной по поводу окончания войны.

Источник: Песков, которого цитирует РБК

Прямая речь Пескова: "Президент говорил, что Россия сохраняет свою готовность вести переговоры.

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Но по мере изменения ситуации, меняются и условия…

С переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Поэтому "специальная военная операция" продолжается"

Напомним:

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