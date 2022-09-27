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Кремль даже несмотря на "референдумы" продолжает надеяться на переговоры

Роман ПетренкоВторник, 27 сентября 2022, 13:10
ФОТО: GETTY IMAGES

В пропагандистских российских СМИ в который раз распространили сообщение от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о готовности к переговорам с Украиной по поводу окончания войны.

Источник: Песков, которого цитирует РБК

Прямая речь Пескова: "Президент говорил, что Россия сохраняет свою готовность вести переговоры.

Но по мере изменения ситуации, меняются и условия…

С переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Поэтому "специальная военная операция" продолжается"

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский напомнил, что после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным станут невозможны.
  • 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.
  • По данным пропагандистских СМИ оккупантов, Россия может заявить о "присоединении" оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.

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Темы: Росcиявойнапереговоры
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