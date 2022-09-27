Кремль даже несмотря на "референдумы" продолжает надеяться на переговоры
Вторник, 27 сентября 2022, 13:10
В пропагандистских российских СМИ в который раз распространили сообщение от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о готовности к переговорам с Украиной по поводу окончания войны.
Источник: Песков, которого цитирует РБК
Прямая речь Пескова: "Президент говорил, что Россия сохраняет свою готовность вести переговоры.
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Но по мере изменения ситуации, меняются и условия…
С переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Поэтому "специальная военная операция" продолжается"
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Президент Владимир Зеленский напомнил, что после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным станут невозможны.
- 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.
- По данным пропагандистских СМИ оккупантов, Россия может заявить о "присоединении" оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.