Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кремль даже несмотря на "референдумы" продолжает надеяться на переговоры

Роман ПетренкоВторник, 27 сентября 2022, 13:10
Кремль даже несмотря на референдумы продолжает надеяться на переговоры
ФОТО: GETTY IMAGES

В пропагандистских российских СМИ в который раз распространили сообщение от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о готовности к переговорам с Украиной по поводу окончания войны.

Источник: Песков, которого цитирует РБК

Прямая речь Пескова: "Президент говорил, что Россия сохраняет свою готовность вести переговоры.

Реклама:

Но по мере изменения ситуации, меняются и условия…

С переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Поэтому "специальная военная операция" продолжается"

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент Владимир Зеленский напомнил, что после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным станут невозможны.
  • 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.
  • По данным пропагандистских СМИ оккупантов, Россия может заявить о "присоединении" оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.

Темы: Росcиявойнапереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Росcия
РФ возмутилась сокращением численности посольства в Дании
Россияне и белорусы не смогут выступать на Азиатских играх-2023
УП получила видео поражения Ил-76 на аэродроме в Пскове
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: