Мобилизация в России: на границе с Грузией начали выдавать повестки
Вторник, 27 сентября 2022, 15:50
Оперативная группа по призыву начала выдавать повестки военнообязанным россиянам прямо на границе с Грузией.
Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии
Дословно: "На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, среди них представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву".
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Детали: Если есть подтверждение, что гражданин подлежит призыву, ему вручают повестку.
Сообщается, что сейчас на границе в очереди стоит примерно 5,5 тыс. автомобилей. На КПП "Верхний Ларс" разрешен пеший переход через границу.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации.
- 26 сентября ФСБ отпправила БТР на границу с Грузией и будут следить за тем, чтобы резервисты не выехали за границу якобы "без оформления пограничных формальностей".
- Ранее сообщалось, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу
- Мужчинам мобилизационного возраста после "референдумов" запретят выезжать из России, сообщают российские СМИ со ссылкой на собеседников у власти.