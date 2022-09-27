В полоні ще близько 800 азовців, з них більше 40 жінок і є вагітні – "Азов"
Керівник відділу у роботі з полоненими та їх сім'ями патронатної служби "Азову" Ольга Кравченко повідомила, що в російському полоні залишаються близько 800 азовців, з них більше 40 жінок, серед них є вагітні.
Джерело: Кравченко в ефірі "Суспільного"
Пряма мова: "У полонених, які вийшли, ми побачили майже у 90% крайню стадію анорексії, моральне та психологічне виснаження, в такій стадії, що ми просто були шоковані...
Поранення — застарілі осколкові та вогнепальні у важкій запущеній формі, адже лікування належного ні на Азовсталі, ні в полоні не було. Всі осколки залишись у хлопців та дівчат всередині тіла, які потрібно оперувати.
Присутні травми як перебиті сухожилля та втрата органів зору".
Деталі: На питання чи дають належну медичну підтримку вагітним в полоні, Ольга відповіла, що про неї не йдеться й їх треба перевозити на підконтрольну територію.
Патронатна служба розподілила по медичних закладах всіх бійців. Наразі працюють над діагностикою, адже дуже багато прихованих і не виявлених хвороб.
Нікого з повернутих з полону не відправили додому, бо всі абсолютно потребують медичного лікування.
За словами Кравченко, у полоні залишилось багато людей похилого віку у яких, крім бойових травм, є ще хронічні захворювання.
Велику різницю у стані здоров'я полонених військових бачимо між першим обміном — 3 місяці тому, і другим — 21 вересня.
Місія ООН та Червоний хрест повинні мати доступ до українських полонених, але цього не відбувається, адже російська сторона не підпускає їх.
Пряма мова: "Всім, хто звертається до нашої служби щодо інформації про родичів у полоні повідомляємо, що наразі ми не можемо опитувати повернених військових з полону, адже хлопці ще не готові до розпитувань.
Зараз така стадія, що ми можемо тільки слухати те, що вони кажуть. Коли ми задаємо питання, то бійці знічуються та кажуть, що не пам'ятають".
Передісторія:
- 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
- Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі". Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
- 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. За словами президента Володимира Зеленського, вони лишатимуться в Туреччині до кінця війни РФ проти України.
- Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.