В плену еще около 800 азовцев, из них более 40 женщин и есть беременные – "Азов"
Руководитель отдела по работе с пленными и их семьями патронатной службы "Азова" Ольга Кравченко сообщила, что в российском плену остаются около 800 азовцев, из них более 40 женщин, среди них есть беременные.
Источник: Кравченко в эфире "Суспільного"
Прямая речь: "У пленных, которые вышли, мы увидели почти у 90% крайнюю стадию анорексии, моральное и психологическое истощение, в такой стадии, что мы просто были шокированы...
Ранения - устаревшие осколочные и огнестрельные в тяжелой запущенной форме, ведь лечения надлежащего ни на Азовстали, ни в плену не было. Все осколки остались у ребят внутри тела, которые нужно оперировать.
Присутствуют травмы как перебитые сухожилия и потеря органов зрения".
Детали: На вопрос дают ли надлежащую медицинскую поддержку беременным в плену, Ольга ответила, что о ней речь не идет и их надо перевозить на подконтрольную территорию.
Патронатная служба распределила по медицинским учреждениям всех бойцов. Сейчас работают над диагностикой, ведь очень много скрытых и не выявленных болезней.
Никого из возвращенных из плена не отправили домой, потому что все абсолютно нуждаются в медицинском лечении.
По словам Кравченко, в плену осталось много пожилых людей, у которых, кроме боевых травм, есть еще хронические заболевания.
Большую разницу в состоянии здоровья пленных военных видим между первым обменом - 3 месяца назад, и вторым - 21 сентября.
Миссия ООН и Красный крест должны иметь доступ к украинским пленным, но этого не происходит, ведь российская сторона не подпускает их.
Прямая речь: "Всем, кто обращается в нашу службу по информации о родственниках в плену сообщаем, что пока мы не можем опрашивать возвращенных военных из плена, ведь ребята еще не готовы к расспросам.
Сейчас такая стадия, что мы можем только слушать то, что они говорят.
Предыстория:
- 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
- Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали". Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
- 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана. По словам президента Владимира Зеленского, они будут находиться в Турции до конца войны РФ против Украины.
- России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.