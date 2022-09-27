В плену еще около 800 азовцев, из них более 40 женщин и есть беременные – "Азов"

Руководитель отдела по работе с пленными и их семьями патронатной службы "Азова" Ольга Кравченко сообщила, что в российском плену остаются около 800 азовцев, из них более 40 женщин, среди них есть беременные.

Источник: Кравченко в эфире "Суспільного"

Прямая речь: "У пленных, которые вышли, мы увидели почти у 90% крайнюю стадию анорексии, моральное и психологическое истощение, в такой стадии, что мы просто были шокированы...

Ранения - устаревшие осколочные и огнестрельные в тяжелой запущенной форме, ведь лечения надлежащего ни на Азовстали, ни в плену не было. Все осколки остались у ребят внутри тела, которые нужно оперировать.

Присутствуют травмы как перебитые сухожилия и потеря органов зрения".

Детали: На вопрос дают ли надлежащую медицинскую поддержку беременным в плену, Ольга ответила, что о ней речь не идет и их надо перевозить на подконтрольную территорию.

Патронатная служба распределила по медицинским учреждениям всех бойцов. Сейчас работают над диагностикой, ведь очень много скрытых и не выявленных болезней.

ВИДЕО ДНЯ

Никого из возвращенных из плена не отправили домой, потому что все абсолютно нуждаются в медицинском лечении.

По словам Кравченко, в плену осталось много пожилых людей, у которых, кроме боевых травм, есть еще хронические заболевания.

Большую разницу в состоянии здоровья пленных военных видим между первым обменом - 3 месяца назад, и вторым - 21 сентября.

Миссия ООН и Красный крест должны иметь доступ к украинским пленным, но этого не происходит, ведь российская сторона не подпускает их.

Прямая речь: "Всем, кто обращается в нашу службу по информации о родственниках в плену сообщаем, что пока мы не можем опрашивать возвращенных военных из плена, ведь ребята еще не готовы к расспросам.

Сейчас такая стадия, что мы можем только слушать то, что они говорят.

Предыстория: