"Погроз буде ще багато": Зеленський про ядерну зброю Росії
Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту реагувати на погрози Росії щодо використання ядерної зброї, адже таких залякувань буде ще багато.
Джерело: сайт президента
Пряма мова: "Бо таких погроз (ядерною зброєю - ред.) буде ще багато. Щоб їх було менше, має бути системно виписано, якою буде реакція. Навіть на слова чи наміри. Щоб такі військово-політичні керівники боялися навіть думати погрожувати будь-якій державі чим завгодно – ядерною зброєю, чи голодом, чи анексію, чи окупацією".
Деталі: Зеленський додав, що можна вірити чи не вірити в погрози Росії, але світ має бути міцним і не боятися залякувань з боку агресора.
Президент переконаний, що Україна може подати приклад таких змін у системі міжнародної безпеки, адже саме на українській території Росія порушувала права людини, захоплювала атомну електростанцію та погрожувала ядерною зброєю.
Що цьому передувало: 25 вересня Володимир Зеленський заявив, що не вважає "блефом" слова Володимира Путіна про застосування ядерної зброї.
Передісторія:
- 27 вересня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вважає, що Росія може безкарно завдати ядерного удару по Україні, оскільки країни НАТО не зроблять прямих кроків у відповідь.
- Раніше Володимир Зеленський заявив, що погрози Росії щодо застосування ядерної зброї доводять, що РФ не має права володіти ядерною зброєю.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що можливе використання РФ ядерної зброї не зупинить Україну в обороні її територій.