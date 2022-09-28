"Погроз буде ще багато": Зеленський про ядерну зброю Росії

Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами Гарварду, фото з сайту ОП

Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту реагувати на погрози Росії щодо використання ядерної зброї, адже таких залякувань буде ще багато.

Джерело: сайт президента

Пряма мова: "Бо таких погроз (ядерною зброєю - ред.) буде ще багато. Щоб їх було менше, має бути системно виписано, якою буде реакція. Навіть на слова чи наміри. Щоб такі військово-політичні керівники боялися навіть думати погрожувати будь-якій державі чим завгодно – ядерною зброєю, чи голодом, чи анексію, чи окупацією".

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Деталі: Зеленський додав, що можна вірити чи не вірити в погрози Росії, але світ має бути міцним і не боятися залякувань з боку агресора.

Президент переконаний, що Україна може подати приклад таких змін у системі міжнародної безпеки, адже саме на українській території Росія порушувала права людини, захоплювала атомну електростанцію та погрожувала ядерною зброєю.

Що цьому передувало: 25 вересня Володимир Зеленський заявив, що не вважає "блефом" слова Володимира Путіна про застосування ядерної зброї.

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