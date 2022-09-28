Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

"Погроз буде ще багато": Зеленський про ядерну зброю Росії

"Українська правда"Середа, 28 вересня 2022, 11:09
Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами Гарварду, фото з сайту ОП

Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту реагувати на погрози Росії щодо використання ядерної зброї, адже таких залякувань буде ще багато.  

Джерело: сайт президента 

Пряма мова: "Бо таких погроз (ядерною зброєю - ред.) буде ще багато. Щоб їх було менше, має бути системно виписано, якою буде реакція. Навіть на слова чи наміри. Щоб такі військово-політичні керівники боялися навіть думати погрожувати будь-якій державі чим завгодно – ядерною зброєю, чи голодом, чи анексію, чи окупацією".

Деталі: Зеленський додав, що можна вірити чи не вірити в погрози Росії, але світ має бути міцним і не боятися залякувань з боку агресора.

Президент переконаний, що Україна може подати приклад таких змін у системі міжнародної безпеки, адже саме на українській території Росія порушувала права людини, захоплювала атомну електростанцію та погрожувала ядерною зброєю.

Що цьому передувало: 25 вересня Володимир Зеленський заявив, що не вважає "блефом" слова Володимира Путіна про застосування ядерної зброї.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 27 вересня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вважає, що Росія може безкарно завдати ядерного удару по Україні, оскільки країни НАТО не зроблять прямих кроків у відповідь.
  • Раніше Володимир Зеленський заявив, що погрози Росії щодо застосування ядерної зброї доводять, що РФ не має права володіти ядерною зброєю.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що можливе використання РФ ядерної зброї не зупинить Україну в обороні її територій.

Долучайтесь до Клубу читачів

Теми: ЗеленськийпрезидентРосіяядерна зброя
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

США виділяють Україні військової допомоги на $1,1 млрд: у пакеті – 18 HIMARS

РосЗМІ поговорили з контрактником із Бучі: російські військові пиячили і вбивали чоловіків

Спроба Трухіна підкупити поліцію: НАБУ завершило розслідування

ЗМІ розкрили, які нові санкції проти Росії розглядають США і ЄС

Спецслужби припускають, що труби "Північних потоків" непридатні назавжди - ЗМІ

Генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ зайдуть у Крим

Усі новини...
Зеленський
Війна закінчиться лише після повної деокупації всієї України – Зеленський
Мелоні – Зеленському: Україна може розраховувати на підтримку Італії
Росія знову намагається зірвати зернову ініціативу – Зеленський
Останні новини
00:04
Загинули відразу. Історія родини, яких росіяни вбили в Ізюмі
23:52
Подробиці нових санкцій ЄС: без алмазів, але проти мила і туалетного паперу – ЗМІ
23:42
Президентка Молдови: якщо наш нейтралітет порушать, ми повинні захищатися
23:34
Командири з "Азовсталі" скоро побачаться з рідними – Зеленський
23:21
Російська ракета влучила у підприємство у Кривому Розі – там значні руйнування
23:12
Україна отримає чотири системи ППО IRIS-T замість однієї
23:10
Дитячий омбудсмен РФ заявила, що депортовані діти з Маріуполя нібито полюбили Росію
23:09
Перемога України може посприяти вирішенню проблеми Придністров’я – президентка Молдови
23:06
Азербайджан та Вірменія знову обмінялися звинуваченнями в обстрілах, є постраждалі
22:45
Економічні новини 28 вересня: ЄС пропонує нові санкції проти РФ, податки на пальне повертаються
Усі новини...