"Угроз будет еще много": Зеленский о ядерном оружии России
Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество реагировать на угрозы России по использованию ядерного оружия, так как таких запугиваний будет еще много.
Источник: сайт президента
Прямая речь: "Потому что таких угроз (ядерным оружием - ред.) будет еще много. Чтобы их было меньше, должно быть системно выписано, какой будет реакция. Даже на слова или намерения. Чтобы такие военно-политические руководители боялись даже думать угрожать любому государству чем угодно – ядерным оружием, или голодом, или аннексией, или оккупацией".
Детали: Зеленский добавил, что можно верить или не верить в угрозы России, но мир должен быть крепким и не бояться запугиваний со стороны агрессора.
Президент убежден, что Украина может подать пример таких изменений в системе международной безопасности, ведь именно на украинской территории Россия нарушала права человека, захватывала атомную электростанцию и угрожала ядерным оружием.
Что этому предшествовало: 25 сентября Владимир Зеленский заявил, что не считает "блефом" слова Владимира Путина о применении ядерного оружия.
Предыстория:
- 27 сентября заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия может безнаказанно нанести ядерный удар по Украине, поскольку страны НАТО не сделают прямых шагов в ответ.
- Ранее Владимир Зеленский заявил, что угрозы России по применению ядерного оружия доказывают, что РФ не имеет права обладать ядерным оружием.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возможное использование РФ ядерного оружия не остановит Украину в обороне ее территорий.