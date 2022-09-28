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"Угроз будет еще много": Зеленский о ядерном оружии России

"Украинская правда"Среда, 28 сентября 2022, 11:09
Президент Владимир Зеленский во время общения со студентами Гарварда, фото с сайта ОП

Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество реагировать на угрозы России по использованию ядерного оружия, так как таких запугиваний будет еще много.  

Источник: сайт президента 

Прямая речь: "Потому что таких угроз (ядерным оружием - ред.) будет еще много. Чтобы их было меньше, должно быть системно выписано, какой будет реакция. Даже на слова или намерения. Чтобы такие военно-политические руководители боялись даже думать угрожать любому государству чем угодно – ядерным оружием, или голодом, или аннексией, или оккупацией".

Детали: Зеленский добавил, что можно верить или не верить в угрозы России, но мир должен быть крепким и не бояться запугиваний со стороны агрессора. 

Президент убежден, что Украина может подать пример таких изменений в системе международной безопасности, ведь именно на украинской территории Россия нарушала права человека, захватывала атомную электростанцию и угрожала ядерным оружием.

Что этому предшествовало: 25 сентября Владимир Зеленский заявил, что не считает "блефом" слова Владимира Путина о применении ядерного оружия.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 27 сентября заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия может безнаказанно нанести ядерный удар по Украине, поскольку страны НАТО не сделают прямых шагов в ответ.
  • Ранее Владимир Зеленский заявил, что угрозы России по применению ядерного оружия доказывают, что РФ не имеет права обладать ядерным оружием.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возможное использование РФ ядерного оружия не остановит Украину в обороне ее территорий.

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Темы: ЗеленскийпрезидентРосcияядерное оружие
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