"Угроз будет еще много": Зеленский о ядерном оружии России

Президент Владимир Зеленский во время общения со студентами Гарварда, фото с сайта ОП

Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество реагировать на угрозы России по использованию ядерного оружия, так как таких запугиваний будет еще много.

Источник: сайт президента

Прямая речь: "Потому что таких угроз (ядерным оружием - ред.) будет еще много. Чтобы их было меньше, должно быть системно выписано, какой будет реакция. Даже на слова или намерения. Чтобы такие военно-политические руководители боялись даже думать угрожать любому государству чем угодно – ядерным оружием, или голодом, или аннексией, или оккупацией".

Детали: Зеленский добавил, что можно верить или не верить в угрозы России, но мир должен быть крепким и не бояться запугиваний со стороны агрессора.

Президент убежден, что Украина может подать пример таких изменений в системе международной безопасности, ведь именно на украинской территории Россия нарушала права человека, захватывала атомную электростанцию и угрожала ядерным оружием.

Что этому предшествовало: 25 сентября Владимир Зеленский заявил, что не считает "блефом" слова Владимира Путина о применении ядерного оружия.

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