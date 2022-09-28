Війна закінчиться лише після повної деокупації всієї України – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути всі свої окуповані території, і лише тоді можна буде говорити про закінчення війни.

Джерело: сайт Зеленського

Пряма мова: "Якщо не буде чітко зрозуміло, що ми повернули свою землю, війна закінчилася і ось він – мир, а щось буде завжди під знаком питання, якась не деокупована частина, а інша частина – у якомусь компромісі, то, повірте мені, Росія все одно повертатиметься до окупації нашої землі".

Деталі: Президент зауважив, що Україна, на жаль, не може повернути своїх загиблих громадян, але здатна відновити справедливість, яка починається з повернення своєї землі.

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