Війна закінчиться лише після повної деокупації всієї України – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути всі свої окуповані території, і лише тоді можна буде говорити про закінчення війни.

Джерело: сайт Зеленського

Пряма мова: "Якщо не буде чітко зрозуміло, що ми повернули свою землю, війна закінчилася і ось він – мир, а щось буде завжди під знаком питання, якась не деокупована частина, а інша частина – у якомусь компромісі, то, повірте мені, Росія все одно повертатиметься до окупації нашої землі".

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Деталі: Президент зауважив, що Україна, на жаль, не може повернути своїх загиблих громадян, але здатна відновити справедливість, яка починається з повернення своєї землі.

Нагадаємо:

16 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що нібито "зробить усе, щоб швидше припинилася війна", але обурений, що Україна хоче перемогти воєнним шляхом.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що зараз немає ніякого сенсу ні в переговорах, ні в зустрічі глави держави Володимира Зеленського з лідером країни-агресора Володимиром Путіним.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз поки не можна говорити про швидке завершення війни в Україні, незважаючи на успішний контрнаступ українських сил.