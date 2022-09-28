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Війна закінчиться лише після повної деокупації всієї України – Зеленський

"Українська правда"Середа, 28 вересня 2022, 12:02
Війна закінчиться лише після повної деокупації всієї України – Зеленський
Володимир Зеленський, фото уп

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути всі свої окуповані території, і лише тоді можна буде говорити про закінчення війни. 

Джерело: сайт Зеленського 

Пряма мова: "Якщо не буде чітко зрозуміло, що ми повернули свою землю, війна закінчилася і ось він – мир, а щось буде завжди під знаком питання, якась не деокупована частина, а інша частина – у якомусь компромісі, то, повірте мені, Росія все одно повертатиметься до окупації нашої землі".

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Деталі: Президент зауважив, що Україна, на жаль, не може повернути своїх загиблих громадян, але здатна відновити справедливість, яка починається з повернення своєї землі. 

Нагадаємо: 

  • 16 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що нібито "зробить усе, щоб швидше припинилася війна", але обурений, що Україна хоче перемогти воєнним шляхом.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що зараз немає ніякого сенсу ні в переговорах, ні в зустрічі глави держави Володимира Зеленського з лідером країни-агресора Володимиром Путіним.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз поки не можна говорити про швидке завершення війни в Україні, незважаючи на успішний контрнаступ українських сил.

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Теми: Зеленськийпрезидентвійнадеокупація
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