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Война закончится только после полной деоккупации всей Украины – Зеленский

"Украинская правда"Среда, 28 сентября 2022, 12:02
Владимир Зеленский, фото уп

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна вернуть все свои оккупированные территории, и только тогда можно будет говорить об окончании войны. 

Источник: сайт Зеленского 

Прямая речь: "Если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась и вот он - мир, а что-то будет всегда под знаком вопроса, какая-то не деоккупированная часть, а другая часть - в каком-то компромиссе, то, поверьте мне, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли".

Детали: Президент отметил, что Украина, к сожалению, не может вернуть своих погибших граждан, но может восстановить справедливость, которая начинается с возвращения своей земли. 

Напомним: 

  • 16 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы "сделает все, чтобы быстрее прекратилась война", но возмущен, что Украина хочет победить военным путем.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что сейчас нет никакого смысла ни в переговорах, ни во встрече главы государства Владимира Зеленского с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас пока нельзя говорить о скором завершении войны в Украине, несмотря на успешное контрнаступление украинских сил.

Темы: Зеленскийпрезидентвойнадеоккупация
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