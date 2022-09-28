Война закончится только после полной деоккупации всей Украины – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна вернуть все свои оккупированные территории, и только тогда можно будет говорить об окончании войны.

Источник: сайт Зеленского

Прямая речь: "Если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась и вот он - мир, а что-то будет всегда под знаком вопроса, какая-то не деоккупированная часть, а другая часть - в каком-то компромиссе, то, поверьте мне, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли".

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Детали: Президент отметил, что Украина, к сожалению, не может вернуть своих погибших граждан, но может восстановить справедливость, которая начинается с возвращения своей земли.

Напомним:

16 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы "сделает все, чтобы быстрее прекратилась война", но возмущен, что Украина хочет победить военным путем.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что сейчас нет никакого смысла ни в переговорах, ни во встрече главы государства Владимира Зеленского с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас пока нельзя говорить о скором завершении войны в Украине, несмотря на успешное контрнаступление украинских сил.