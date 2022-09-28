Война закончится только после полной деоккупации всей Украины – Зеленский
Среда, 28 сентября 2022, 12:02
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна вернуть все свои оккупированные территории, и только тогда можно будет говорить об окончании войны.
Источник: сайт Зеленского
Прямая речь: "Если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась и вот он - мир, а что-то будет всегда под знаком вопроса, какая-то не деоккупированная часть, а другая часть - в каком-то компромиссе, то, поверьте мне, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли".
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Детали: Президент отметил, что Украина, к сожалению, не может вернуть своих погибших граждан, но может восстановить справедливость, которая начинается с возвращения своей земли.
Напомним:
- 16 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы "сделает все, чтобы быстрее прекратилась война", но возмущен, что Украина хочет победить военным путем.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что сейчас нет никакого смысла ни в переговорах, ни во встрече главы государства Владимира Зеленского с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас пока нельзя говорить о скором завершении войны в Украине, несмотря на успешное контрнаступление украинских сил.
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