Война закончится только после полной деоккупации всей Украины – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна вернуть все свои оккупированные территории, и только тогда можно будет говорить об окончании войны.

Источник: сайт Зеленского

Прямая речь: "Если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась и вот он - мир, а что-то будет всегда под знаком вопроса, какая-то не деоккупированная часть, а другая часть - в каком-то компромиссе, то, поверьте мне, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли".

Детали: Президент отметил, что Украина, к сожалению, не может вернуть своих погибших граждан, но может восстановить справедливость, которая начинается с возвращения своей земли.

Напомним: