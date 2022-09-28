Аксьонов вручив російський паспорт колаборанту Стремоусову

Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов вручив російський паспорт колаборанту з Херсонщини Кирилу Стремоусову.

Джерело: Аксьонов у Telegram

Деталі: Аксьонов написав, що Стремоусов у важкі часи "зберіг вірну і тверду позицію". І, відповідно, став громадянином Росії.

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