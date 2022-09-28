Аксьонов вручив російський паспорт колаборанту Стремоусову
Середа, 28 вересня 2022, 12:23
Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов вручив російський паспорт колаборанту з Херсонщини Кирилу Стремоусову.
Джерело: Аксьонов у Telegram
Деталі: Аксьонов написав, що Стремоусов у важкі часи "зберіг вірну і тверду позицію". І, відповідно, став громадянином Росії.
Що було раніше:
- Ставленики Росії в окупованих частинах Запорізької, Херсонської і Луганської областей провели незаконні "референдуми" та вже оголосили їхні результати.
- Ще у червні Стремоусов висловлював сподівання на незаконне включення Херсонської області до складу Російської Федерації до кінця року.
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