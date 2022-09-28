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Аксьонов вручив російський паспорт колаборанту Стремоусову

Станіслав ПогоріловСереда, 28 вересня 2022, 12:23
скриншот

Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов вручив російський паспорт колаборанту з Херсонщини Кирилу Стремоусову.

Джерело: Аксьонов у Telegram

Деталі: Аксьонов написав, що Стремоусов у важкі часи "зберіг вірну і тверду позицію". І, відповідно, став громадянином Росії.

Що було раніше

  • Ставленики Росії в окупованих частинах Запорізької, Херсонської і Луганської областей провели незаконні "референдуми" та вже оголосили їхні результати.
  • Ще у червні Стремоусов висловлював сподівання на незаконне включення Херсонської області до складу Російської Федерації до кінця року.

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Теми: війнареферендумУкравтодорРосія
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