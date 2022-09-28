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Аксенов вручил российский паспорт коллаборанту Стремоусову

Станислав ПогориловСреда, 28 сентября 2022, 12:23
Аксенов вручил российский паспорт коллаборанту Стремоусову
скриншот

Ставленник России в оккупированном Крыму Сергей Аксенов вручил российский паспорт коллаборанту из Херсонщины Кириллу Стремоусову.

Источник: Аксенов в Telegram

Детали: Аксенов написал, что Стремоусов в трудные времена "сохранил верную и твердую позицию." И, соответственно, стал гражданином России.

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Что предшествовало:

  • Ставленники России в оккупированных частях Запорожской, Херсонской и Луганской областей провели незаконные "референдумы" и уже объявили их результаты.
  • Еще в июне Стремоусов выражал надежду на незаконное включение Херсонской области Украины в состав Российской Федерации до конца года. 

Темы: войнареферендумУкравтодорРосcия
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