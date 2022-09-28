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Росія провела передислокацію в Криму після серії вибухів – розвідка

"Українська правда"Середа, 28 вересня 2022, 13:24
Ілюстративне фото з сайту ГУР

Після вибухів у Криму російські військові передислокували частину співробітників Чорноморського флоту в Новоросійськ та розподілили авіацію з Криму по аеродромах на території Росії.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в Крим.Реалії 

Пряма мова: "Були проведені заходи на Чорноморському флоті, той персонал, який не задіяний безпосередньо і має допоміжні функції, передислокували зі штабу ЧФ до Новоросійська. Ми не виключаємо, що окремі бойові кораблі, кораблі постачання будуть переміщені із Севастополя теж до Новоросійська. Щоб уникнути ударів. 

Що стосується переміщень, то угруповання у Криму – воно не змінилося на Кримському півострові, крім того, що відбулася передислокація авіації, розосередження її на аеродроми РФ, було посилено протиповітряну оборону за рахунок перекидання додаткових сил і засобів ППО".

Деталі: За його словами, російські війська продовжують переміщувати через Крим військову техніку, боєприпаси та особовий склад, зокрема через Керченський міст. Скібіцький додав, що охорону моста посилили ще від початку війни.  

Що цьому передувало: Видання Reuters повідомляло, що вибухи на аеродромі Саки в окупованому Криму призвели до того, що більше половини бойових літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У серпня на об’єктах окупованого Криму лунали серії вибухів, зокрема на військовому аеродромі в Новофедорівці в Сакському районі. 
  • Міноборони України повідомило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці, однак у вересні Генштаб України підтвердив, що Збройні сили завдали ракетних ударів по авіабазах Росії в окупованому Криму.
  • Міноборони Росії заявляло, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів.

Теми: КримвійнаРосія
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