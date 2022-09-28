Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія провела передислокацію в Криму після серії вибухів – розвідка

"Українська правда"Середа, 28 вересня 2022, 13:24
Росія провела передислокацію в Криму після серії вибухів – розвідка
Ілюстративне фото з сайту ГУР

Після вибухів у Криму російські військові передислокували частину співробітників Чорноморського флоту в Новоросійськ та розподілили авіацію з Криму по аеродромах на території Росії.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в Крим.Реалії 

Пряма мова: "Були проведені заходи на Чорноморському флоті, той персонал, який не задіяний безпосередньо і має допоміжні функції, передислокували зі штабу ЧФ до Новоросійська. Ми не виключаємо, що окремі бойові кораблі, кораблі постачання будуть переміщені із Севастополя теж до Новоросійська. Щоб уникнути ударів. 

Реклама:

Що стосується переміщень, то угруповання у Криму – воно не змінилося на Кримському півострові, крім того, що відбулася передислокація авіації, розосередження її на аеродроми РФ, було посилено протиповітряну оборону за рахунок перекидання додаткових сил і засобів ППО".

Деталі: За його словами, російські війська продовжують переміщувати через Крим військову техніку, боєприпаси та особовий склад, зокрема через Керченський міст. Скібіцький додав, що охорону моста посилили ще від початку війни.  

Що цьому передувало: Видання Reuters повідомляло, що вибухи на аеродромі Саки в окупованому Криму призвели до того, що більше половини бойових літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • У серпня на об’єктах окупованого Криму лунали серії вибухів, зокрема на військовому аеродромі в Новофедорівці в Сакському районі. 
  • Міноборони України повідомило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці, однак у вересні Генштаб України підтвердив, що Збройні сили завдали ракетних ударів по авіабазах Росії в окупованому Криму.
  • Міноборони Росії заявляло, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів.

Теми: КримвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Крим
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Останні новини
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
Усі новини...
Реклама: