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Россия провела передислокацию в Крыму после серии взрывов – разведка

"Украинская правда"Среда, 28 сентября 2022, 13:24
Иллюстративное фото с сайта ГУР

После взрывов в Крыму российские военные передислоцировали часть сотрудников Черноморского флота в Новороссийск и распределили авиацию из Крыма по аэродромам на территории России.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в Крым.Реалии 

Прямая речь: "Были проведены мероприятия на Черноморском флоте, тот персонал, который не задействован непосредственно и имеет вспомогательные функции, передислоцировали из штаба ЧФ в Новороссийск. Мы не исключаем, что отдельные боевые корабли, корабли снабжения будут перемещены из Севастополя тоже в Новороссийск. Чтобы избежать ударов. 

Что касается перемещений, то группировка в Крыму – она не изменилась на Крымском полуострове, кроме того, что произошла передислокация авиации, рассредоточение ее на аэродромах РФ, была усилена противовоздушная оборона за счет переброски дополнительных сил и средств ПВО".

Детали: По его словам, российские войска продолжают перемещать через Крым военную технику, боеприпасы и личный состав, в частности через Керченский мост. Скибицкий добавил, что охрану моста усилили еще с начала войны.  

Что этому предшествовало: Издание Reuters сообщало, что взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму привели к тому, что более половины боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В августе на объектах оккупированного Крыма раздавались серии взрывов, в частности на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе. 
  • Минобороны Украины сообщило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке, однако в сентябре Генштаб Украины подтвердил, что Вооруженные силы нанесли ракетные удары по авиабазам России в оккупированном Крыму.
  • Минобороны России заявляло, что пожар на авиабазе "Саки" возник в результате детонации нескольких авиационных снарядов.

Темы: КрымвойнаРосcия
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