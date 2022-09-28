Россия провела передислокацию в Крыму после серии взрывов – разведка

После взрывов в Крыму российские военные передислоцировали часть сотрудников Черноморского флота в Новороссийск и распределили авиацию из Крыма по аэродромам на территории России.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в Крым.Реалии

Прямая речь: "Были проведены мероприятия на Черноморском флоте, тот персонал, который не задействован непосредственно и имеет вспомогательные функции, передислоцировали из штаба ЧФ в Новороссийск. Мы не исключаем, что отдельные боевые корабли, корабли снабжения будут перемещены из Севастополя тоже в Новороссийск. Чтобы избежать ударов.

Что касается перемещений, то группировка в Крыму – она не изменилась на Крымском полуострове, кроме того, что произошла передислокация авиации, рассредоточение ее на аэродромах РФ, была усилена противовоздушная оборона за счет переброски дополнительных сил и средств ПВО".

Детали: По его словам, российские войска продолжают перемещать через Крым военную технику, боеприпасы и личный состав, в частности через Керченский мост. Скибицкий добавил, что охрану моста усилили еще с начала войны.

Что этому предшествовало: Издание Reuters сообщало, что взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму привели к тому, что более половины боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя.

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