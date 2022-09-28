Россия провела передислокацию в Крыму после серии взрывов – разведка
После взрывов в Крыму российские военные передислоцировали часть сотрудников Черноморского флота в Новороссийск и распределили авиацию из Крыма по аэродромам на территории России.
Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в Крым.Реалии
Прямая речь: "Были проведены мероприятия на Черноморском флоте, тот персонал, который не задействован непосредственно и имеет вспомогательные функции, передислоцировали из штаба ЧФ в Новороссийск. Мы не исключаем, что отдельные боевые корабли, корабли снабжения будут перемещены из Севастополя тоже в Новороссийск. Чтобы избежать ударов.
Что касается перемещений, то группировка в Крыму – она не изменилась на Крымском полуострове, кроме того, что произошла передислокация авиации, рассредоточение ее на аэродромах РФ, была усилена противовоздушная оборона за счет переброски дополнительных сил и средств ПВО".
Детали: По его словам, российские войска продолжают перемещать через Крым военную технику, боеприпасы и личный состав, в частности через Керченский мост. Скибицкий добавил, что охрану моста усилили еще с начала войны.
Что этому предшествовало: Издание Reuters сообщало, что взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму привели к тому, что более половины боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя.
Предыстория:
- В августе на объектах оккупированного Крыма раздавались серии взрывов, в частности на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе.
- Минобороны Украины сообщило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке, однако в сентябре Генштаб Украины подтвердил, что Вооруженные силы нанесли ракетные удары по авиабазам России в оккупированном Крыму.
- Минобороны России заявляло, что пожар на авиабазе "Саки" возник в результате детонации нескольких авиационных снарядов.