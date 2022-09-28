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Данілов: Україна відповість, якщо буде наступ із Білорусі

Ірина БалачукСереда, 28 вересня 2022, 22:45
Олексій Данілов. Фото ОПУ

Якщо з території Білорусі буде новий наступ на Україну, то окупанти отримають таку відповідь, на яку не очікували, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Джерело: Данілов в інтерв'ю "Настоящему времени"

Пряма мова секретаря РНБО: "Ми розуміємо, що Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той почав збройну агресію з боку Білорусі. Нам усе відомо. Навіть нещодавня зустріч у Сочі була на цю тему.

Не думаю, що Лукашенко прийме таке рішення. Але якщо з боку Білорусі йтимуть війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували".

Деталі: Данілов також вважає, що Путін не наважиться застосувати стратегічну ядерну зброю.

За його словами, навіть якщо російський диктатор використає тактичну ядерну зброю, то це буде кінець Росії – одразу почнеться ізоляція РФ від цивілізованого світу.

Данілов упевнений, що в такому разі з Росією ніхто не захоче мати справу, "у тому числі і китайці".

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Теми: ДаніловБілорусьвійнаядерна зброя
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