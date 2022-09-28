Данилов: Украина ответит, если будет наступление из Беларуси

Если с территории Беларуси будет новое наступление на Украину, то оккупанты получат такой ответ, которого не ожидали, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Источник: Данилов в интервью "Настоящему времени"

Прямая речь секретаря СНБО: "Мы понимаем, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему.

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Не думаю, что Лукашенко примет такое решение. Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали".

Детали: Данилов также считает, что Путин не решится применить стратегическое ядерное оружие.

По его словам, даже если российский диктатор использует тактическое ядерное оружие, то это будет конец России – сразу начнется изоляция РФ от цивилизованного мира.

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Данилов уверен, что в таком случае с Россией никто не захочет иметь дело, "в том числе и китайцы".

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