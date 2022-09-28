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Данилов: Украина ответит, если будет наступление из Беларуси

Ирина БалачукСреда, 28 сентября 2022, 22:45
Алексей Данилов. Фото ОПУ

Если с территории Беларуси будет новое наступление на Украину, то оккупанты получат такой ответ, которого не ожидали, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. 

Источник: Данилов в интервью "Настоящему времени"

Прямая речь секретаря СНБО: "Мы понимаем, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему.

Не думаю, что Лукашенко примет такое решение. Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали".

Детали: Данилов также считает, что Путин не решится применить стратегическое ядерное оружие.

По его словам, даже если российский диктатор использует тактическое ядерное оружие, то это будет конец России – сразу начнется изоляция РФ от цивилизованного мира.

Данилов уверен, что в таком случае с Россией никто не захочет иметь дело, "в том числе и китайцы".

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Темы: ДаниловБеларусьвойнаядерное оружие
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