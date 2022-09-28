Командири з "Азовсталі" скоро побачаться з рідними – Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом командири з "Азовсталі" зустрінуться із рідними у Туреччині.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Командири з "Азовсталі", які перебувають у Туреччині, уже найближчим часом зможуть побачитися зі своїми рідними. Ми працюємо для цього.
Також, до речі, вже почалась реалізація плану допомоги кожному з тих, хто був звільнений з полону нещодавно. Вони отримують першочергові елементи допомоги".
Деталі: За словами президента, передусім йдеться про медичну підтримку: "Усім їм потрібне відновлення після того, через що їм довелося пройти в полоні".
Ця робота – на контролі в омбудсмена, у представників Офісу, у розвідки, Міністерства внутрішніх справ, СБУ, Міністерства охорони здоров’я, командування Медичних сил.
Передісторія:
- 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
- Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі". Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
- 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. За словами президента Володимира Зеленського, вони лишатимуться в Туреччині до кінця війни РФ проти України.
- Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.