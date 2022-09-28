Командири з "Азовсталі" скоро побачаться з рідними – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом командири з "Азовсталі" зустрінуться із рідними у Туреччині.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Командири з "Азовсталі", які перебувають у Туреччині, уже найближчим часом зможуть побачитися зі своїми рідними. Ми працюємо для цього.

Реклама:

Також, до речі, вже почалась реалізація плану допомоги кожному з тих, хто був звільнений з полону нещодавно. Вони отримують першочергові елементи допомоги".

Деталі: За словами президента, передусім йдеться про медичну підтримку: "Усім їм потрібне відновлення після того, через що їм довелося пройти в полоні".

Ця робота – на контролі в омбудсмена, у представників Офісу, у розвідки, Міністерства внутрішніх справ, СБУ, Міністерства охорони здоров’я, командування Медичних сил.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: