Командиры из "Азовстали" скоро увидятся с родными – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время командиры из "Азовстали" встретятся с родными в Турции.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Командиры с "Азовстали", которые находятся в Турции, уже в ближайшее время смогут увидеться со своими родными. Мы работаем для этого.

Также, кстати, уже началась реализация плана помощи каждому из тех, кто был освобожден из плена недавно. Они получают первоочередные элементы помощи".

Детали: По словам президента, прежде всего речь идет о медицинской поддержке: "Всем им нужно восстановление после того, через что им пришлось пройти в плену".

Эта работа - на контроле у омбудсмена, у представителей Офиса, разведки, Министерства внутренних дел, СБУ, Министерства здравоохранения, командования Медицинских сил.

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