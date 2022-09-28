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Командиры из "Азовстали" скоро увидятся с родными – Зеленский

Алена МазуренкоСреда, 28 сентября 2022, 23:34
Командиры из Азовстали скоро увидятся с родными – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время командиры из "Азовстали" встретятся с родными в Турции. 

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Командиры с "Азовстали", которые находятся в Турции, уже в ближайшее время смогут увидеться со своими родными. Мы работаем для этого.

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Также, кстати, уже началась реализация плана помощи каждому из тех, кто был освобожден из плена недавно. Они получают первоочередные элементы помощи".

Детали: По словам президента, прежде всего речь идет о медицинской поддержке: "Всем им нужно восстановление после того, через что им пришлось пройти в плену".

Эта работа - на контроле у омбудсмена, у представителей Офиса, разведки, Министерства внутренних дел, СБУ, Министерства здравоохранения, командования Медицинских сил.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".  Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
  • 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана. По словам президента Владимира Зеленского, они будут находиться в Турции до конца войны РФ против Украины.
  • России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Темы: АзовЗеленскийТурцияпленные
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