Командиры из "Азовстали" скоро увидятся с родными – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время командиры из "Азовстали" встретятся с родными в Турции.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Командиры с "Азовстали", которые находятся в Турции, уже в ближайшее время смогут увидеться со своими родными. Мы работаем для этого.

Реклама:

Также, кстати, уже началась реализация плана помощи каждому из тех, кто был освобожден из плена недавно. Они получают первоочередные элементы помощи".

Детали: По словам президента, прежде всего речь идет о медицинской поддержке: "Всем им нужно восстановление после того, через что им пришлось пройти в плену".

Эта работа - на контроле у омбудсмена, у представителей Офиса, разведки, Министерства внутренних дел, СБУ, Министерства здравоохранения, командования Медицинских сил.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: