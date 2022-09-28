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Командиры из "Азовстали" скоро увидятся с родными – Зеленский

Алена МазуренкоСреда, 28 сентября 2022, 23:34

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время командиры из "Азовстали" встретятся с родными в Турции. 

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Командиры с "Азовстали", которые находятся в Турции, уже в ближайшее время смогут увидеться со своими родными. Мы работаем для этого.

Также, кстати, уже началась реализация плана помощи каждому из тех, кто был освобожден из плена недавно. Они получают первоочередные элементы помощи".

Детали: По словам президента, прежде всего речь идет о медицинской поддержке: "Всем им нужно восстановление после того, через что им пришлось пройти в плену".

Эта работа - на контроле у омбудсмена, у представителей Офиса, разведки, Министерства внутренних дел, СБУ, Министерства здравоохранения, командования Медицинских сил.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".  Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
  • 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана. По словам президента Владимира Зеленского, они будут находиться в Турции до конца войны РФ против Украины.
  • России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Темы: АзовЗеленскийТурцияпленные
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